Rafa Mir recurre su condena: "Se aportaron vídeos y otros elementos que ni aparecen en la sentencia"

Rafa Mir ha roto su silencio. Tras la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que condenó al futbolista a 8 años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones a una joven, el delantero ha decidido hablar públicamente. Asimismo, su equipo jurídico ha presentado un recurso de 135 páginas.

Mir ha publicado un vídeo en sus redes sociales : "Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior. Mi defensa seguirá donde corresponde, en los tribunales", afirmó el delantero.

"Toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso"

Además, Mir ha declarado que "durante el procedimiento, se aportaron vídeos y otros documentos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración". Por ese motivo, ha decidido recurrir: "Mi defensa seguirá donde corresponde: en los tribunales", abundó.

El delantero, una vez presentado el recurso, agradeció a las personas que le han mostrado su apoyo y señaló que "toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso".

Una doble denuncia en septiembre de 2024 que acaba en condena

Los hechos por los que Rafa Mir y Jara, un amigo suyo y también futbolista, han sido condenados se remontan a septiembre de 2024, cuando la policía detuvo a ambos tras la denuncia que presentaron dos mujeres, que aseguraron que se trasladaron a casa del futbolista después de que se conocieron en una discoteca de Valencia, que Mir agredió sexualmente a una de ellas y que Jara había realizado tocamientos y agredido a la otra tras negarse a tener relaciones sexuales con él.

En su declaración judicial, Rafa Mir negó haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido" y que la noche "fluyó así".

Por su parte, la víctima detalló una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador, que se puso en ese momento "a llorar"; que le costaba "respirar", tenía "miedo" y le pidió que parara pero no lo hizo. La Fiscalía solicitaba una pena de 10 años y medio de cárcel para Rafa Mir por un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y por otro de lesiones.

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