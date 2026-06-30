Muere a los 80 años el etarra Jesús María Zabarte, 'el carnicero de Mondragón' autor de 17 asesinatos

El etarra Jesús María Zabarte, conocido como "el carnicero de Mondragón", quien fue condenado a 615 años por 20 atentados y 17 asesinatos, ha fallecido a los 80 años.

Fue excarcelado en 2013 en cumplimiento de la sentencia que anuló la doctrina Parot y en noviembre de 2014 el juez Santiago Pedraz le imputó un delito de enaltecimiento por manifestar en una entrevista al diario El Mundo su falta de arrepentimiento por sus crímenes, asegurando: "Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado".

Zabarte, natural de Arrasate, Gipuzkoa, permaneció en prisión 29 años tras ser condenado a 615 años por un amplio historial de asesinatos entre ellos el del pequeño José María Piris, de 13 años, que se convirtió en el primero de los 22 niños que mató ETA.

Autor de un tiroteo en Hernani

Nacido en Mondragón en 1945, se unió a ETA en los primeros años de la banda terrorista, en la década de los años 60, fue autor de al menos 17 asesinatos, por los que fue condenado a más de 600 años de cárcel, aunque no llegó a cumplir 30 porque en 2013 salió de prisión tras la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fue uno de los miembros más duros y extremistas de la banda terrorista, detenido por la Guardia Civil en 1984 tras un tiroteo en Hernani. Destacan sus ataques contra patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, como el atentado de Ispaster, en 1980, en el que su comando ametralló y lanzó granadas contra un convoy de guardias civiles, con el resultado de seis agentes muertos.

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