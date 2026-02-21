La fiebre de los Therians llega a España

Los Therian no son una nueva moda. Es más, el término Therian viene del griego Therion, bestia o animal salvaje, y ánthropos, ser humano. Y tiene mucho que ver con la mitología, como las figuras de dioses egipcios. Pero estas personas, en su mayoría jóvenes, todavía se encuentran buscando su propia identidad, y sienten una vinculación con un animal. Según los piscólogos esto responde a la necesidad de pertenencia a un grupo. Esto es distintoi a la teriantropía clínica, un fenómeno psiquiátrico que raramente se da, en el que existe la creencia delirante de transformarse en animal, como los hombres lobo. Pero en este caso, aparentemente la gran mayoría de los jóvenes saben que son personas y nada tiene que ver con un trastorno.

"No es necesariamente un problema clínicol"

El psicólogo y ecritor Adrián Chico aegura que el comportamiento de estas personas señala la necesidad de pertenencia, de ahí que en su mayoría sean jóvenes adolescentes que se encuentran en una etapa en la que se está construyendo su identidad y buscan un lugar al que pertenezcan. "Estos jóvenes no dicen que son animales, sino que así es como se sienten por dentro de forma simbólica. Es una manera de expresar rasgos, emociones e incluso partes de sí mismos que quizá en su vida cotidiana no sienten que tienen el espacio para hacerlo", dice Chico.

"Hay que buscar el origen de su comportamiento y evitar que estas personas se aislen del mundo real"

Y todo esto en una época en la que existe, dice el psicólogo, una gran exposición digital, soledad emocional y una necesidad muy grande de formar parte de algo o encontrar una tribu en Internet. De ahí que Chico asegure que "no necesariamente es un problema clínico, no hay que patologizarlo, ni señalarlo, ni ridiculizarlo sino intentar entender de dónde viene, de qué necesidad surge e intentar evitar que estas personas se aislen del mundo real"

Los Therian se ven principalmente en Argeninta, Uruguay y México

El movimiento surgió en los años 90, en foros de Internet. Las redes sociales alzaron los vídeos de gente vestida con máscaras y corriendo a cuatro patas por se un contenido novedoso, hasta que esos vídeos se han hecho virales. Ahora este movimiento ha ganado mucho peso en Argentina, Uruguay y México. Y en España, se están convocando concentraciones de Therians en varias ciudades del país. Sin embargo genera más expectación por los curiosos que por los jóvenes que realmente se consideran therians. Tan grande es la intriga que generan en la sociedad

