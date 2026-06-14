Pique, bromas y complicidad: descubre todo lo que no viste de la novena gala de Tu cara me suena

La novena gala de esta decimotercera edición de Tu cara me suena ha sido única. Ver a Leonor Lavado y a Aníbal Gómez imitando a sus compañeros nos ha regalado grandes momentos durante la gala y también detrás de las cámaras.

Entre actuación y actuación, hemos podido disfrutar de la complicidad y las bromas entre Leonor y Paula y todos los concursantes nos han contado cómo se han sentido justo después de actuar y de recibir la valoración de los miembros del jurado.

"Cuando lo he visto en el jardín botánico con su regadera, yo he flipado en colores", nos confesaba Jesulín de Ubrique alabando el gran esfuerzo que había hecho Aníbal para imitarle. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes en el vídeo de arriba!

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