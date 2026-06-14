“Esto es horrible”: Edurne persigue a Luis Fonsi por el plató tras ser bloqueada

Las últimas Audiciones a ciegas han llevado al límite a los coaches, conscientes de que el margen de error era nulo. Y es que a la hora de completar los equipos cada decisión cuenta, motivo por el que Luis Fonsi no dudó en superbloquear a Edurne para tratar de llevarse a Leyre con él.

La reacción de Edurne fue inmediata. En lugar de quedarse sentada en su sillón, emprendió una persecución por el plató, mientras el puertorriqueño huía entre risas de su compañera. “Esto es el juego”, se excusaba Fonsi; una explicación que no conseguía consolar a la cantante.

A decir verdad, la estrategia de Fonsi tenía todo el sentido. Edurne todavía tenía superbloqueos pendientes de activar y quiso anular los riesgos. Ahora bien, de nada le valió esta acción: Leyre finalmente optó por irse con Ana Mena.

Sea como sea, Fonsi dejó claro que estaba dispuesto a llegar todo lo lejos que fuera necesario para completar su equipo por todo lo alto. A pesar de la indignación que esto pudiera suscitar entre sus compañeras. ¡Revive este divertido momento dando play al vídeo de arriba!

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