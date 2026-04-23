Salvador Viada, exfiscal, analiza la actitud de Rajoy en el juicio: "Le hemos visto a la defensiva porque no está respondiendo a algo que le afecte"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del 'caso Kitchen'. Durante su intervención, Rajoy ha señalado que su relación con el extesorero popular, Luis Bárcenas, cambió cuando tuvo "la seguridad y la conciencia de que tenía 48 millones de euros en Suiza". Sobre las anotaciones con las que se le relacionaba y que apuntaban a "Raj", "M. Rajoy", "El Asturiano" o "El Barbas", ha respondido que él "se llama Mariano Rajoy y cada uno de ellos le llama como quiere, por tanto pregúntele a ellos".

Concretamente, esa respuesta se la ha dado a la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ejerce una de las acusaciones populares de este caso. Precisamente, ha sido esa abogada a la que la presidenta ha interrumpido en varias ocasiones pidiendo a la letrada que se limitase a los hechos de la acusación. Tras las palabras de la presidenta, la abogada detalló que "hoy iba a protestar por todo", y la presidenta le ordenó que retirara "esa impertinencia".

La actitud de la abogada socialista ha sido comentada también en el plató de Más Espejo. Según Marta García Aller, "estamos viendo a María Dolores de Cospedal cómoda y atónita ante la bajacalidad del interrogatorio al que le está sometiendo la letrada". Una opinión similar tiene Gema López detallando que "es una mezcla entre pena y bochorno porque están reprobando más a la abogada que la letrada a la persona que interroga". Para Rubén Amón, "no se puede poner todo tan fácil a los testigos" y considera que así "no se puede plantear un interrogatorio".

"Hemos visto a Rajoy a la defensiva porque no está respondiendo a cosas que le afecten"

Por otro lado, Salvador Viada, exfiscal del Supremo, considera que "un interrogatorio bueno no se puede llevar sobre la base de que cada pregunta esté escrita. Hay que ir reaccionando con un poco de espontaneidad". Asegura que "el testigo es alguien que tiene que informar y tiene que servir de prueba". No obstante, detalla que cuando "el testigo deja de ser utilizado para eso y entra en otra dimensión, pues el juez te va cortando y pierde interés porque el testigo se pone a la defensiva". Viada asegura que hoy "hemos visto a Rajoy a la defensiva porque no está respondiendo a cosas que le afecten al proceso".

Viada ha revelado que es difícil que pasen de testigos a investigados porque "han pasado 13 años del caso Kitchen" y no cree que "haya un riesgo penal para ninguno de los dos". Asimismo, dice haber "visto un Rajoy a la defensiva" y le hubiese gustado "ver más espontaneidad, más colaboración con sensaciones o con criterio".

También ha detallado que "dado que no se colabora desde los partidos políticos, debería haber más profesionalización en los mecanismos de control".

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