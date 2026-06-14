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La pulla de Juan del Val a Tamara Falcó y Nuria Roca... ¡por cómo saludan!

El polémico colaborador ha cargado contra la socialité y su propia mujer por una cosa que hacen las dos.

La pulla de Juan del Val a Tamara Falcó y Nuria Roca... ¡por cómo saludan!

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Como cada jueves, Pablo Motos ha dado paso a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val para que le acompañen en la tertulia de actualidad. En ella, el presentador y los colaboradores comentan algunas de las noticias más relevantes que han ocurrido durante la semana.

Como no podía ser de otra manera, Juan ha puesto el broche de oro a la semana sacando su lado más polémico. En esta ocasión, cargando contra Tamara y Nuria por la forma en la que dan dos besos para saludar y despedirse.

Según ha dicho, odia a la gente que pone la mejilla pero no dan un beso de verdad. Ellas, por su parte, se han defendido alegando que se les corre el maquillaje, que el COVID-19 cambió todo, que es "asqueroso" como saludan algunas personas... ¡Imperdible!

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