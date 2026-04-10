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Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal a un menor en un centro cultural en Villanueva de la Cañada

El joven fue trasladado a un hospital de Madrid, pero el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha confirmado su fallecimiento en las últimas horas.

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal a un menor en un centro cultural en Villanueva de la Cañada | SUMMA 112

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Miriam Vázquez
Publicado:

El menor presentaba heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la espalda. Los servicios sanitarios consiguieron revertir la parada cardiorrespiratoria en la que estaba y trasladarlo al hospital 12 de Octubre, sin embargo no se ha logrado salvarle la vida y el joven ha fallecido. La Guardia Civil ha comunicado la detención del presunto autor del homicidio.

El servicio de emergencias 112 tuvo el aviso del suceso en una llamada sobre las 19:45 horas de este jueves. Cuando los equipos de emergencias llegaron al centro cultural La Despernada, el menor, de 13 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, el menor de edad que este jueves fue apuñalado en el centro cultural La Despernada ha muerto. Para este viernes, el consistorio ha convocado un minuto de silencio a las 12:00horas en la Plaza de España de Villanueva de la Cañada y ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido", así como su "cercanía y compromiso" en estos momentos de "enorme dolor".

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas del jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso. Cuando los equipos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) llegaron al lugar, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda. Tras ser atendido, los efectivos sanitarios lograron revertir la parada, lo estabilizaron y lo trasladaron con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

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