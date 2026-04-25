¿Pacto de caballeros o miedo al fallo? Máxima igualdad entre David y Javier, que apunta a duelo grande en Pasapalabra

El momento de El Rosco es el más tenso en esta nueva etapa de Pasapalabra. Como si fuese el clásico del fútbol español, Javier y David, madrileño y barcelonés, miden sus fuerzas cada tarde por ver quién se lleva el bote del programa.

Javier está rozando el medio centenar de programas, mientras que David apenas ha superado la docena, pero juntos están demostrando ser una pareja a tener en cuenta en Pasapalabra.

Cada Rosco es una auténtica batalla, una lucha de poder y conocimiento que se decanta hacia un lado o el otro por pequeños detalles. Salvo alguna excepción, la diferencia es mínima entre Javier y David. Ambos llevan al extremo tanto sus capacidades como las del rival, regalándonos duelos de altísimo vuelo.

En los últimos días se ha repetido un patrón que refleja la máxima igualdad que impera entre los dos concursantes: los últimos tres Roscos han quedado en empate, unas tablas que nos lanza una pregunta: ¿estamos ante las dos mentes más equilibradas de esta nueva etapa? Analizamos las claves de esta semana donde el marcador se ha convertido en un espejo.

La escalada hacia la perfección: de los 22 a los 23 aciertos

Lo que comenzó el miércoles como un emocionante empate a 22 aciertos, lejos de relajarse, ha subido de revoluciones. Durante el jueves y el viernes, ambos concursantes han logrado lo que para muchos es una quimera: firmar 23 aciertos en días consecutivos.

Esta progresión demuestra que no estamos ante un golpe de suerte. David y Javier no solo compiten contra el Rosco, compiten contra la sombra del otro. Saben que un solo fallo les condena a la Silla Azul, y esa presión, en lugar de hundirlos, los ha blindado.

El respeto mutuo: el "pacto" invisible de los grandes

Aunque en Pasapalabra no existen los pactos firmados, existe el respeto intelectual. Cuando ambos concursantes alcanzan los 23 aciertos y se quedan sin tiempo o sin certezas sobre las dos letras restantes, el silencio se convierte en su mejor aliado.

Arriesgar por arriesgar cuando el rival ha firmado una tarjeta impecable es un suicidio deportivo. Por eso, ver a David y Javier plantar cara al cronómetro y decidir que las tablas son el resultado más justo, habla de la madurez de dos estrategas que saben que el Bote es una carrera de fondo, no un sprint desesperado.

¿Quién romperá el muro del 24?

Con el marcador clavado en los 23 aciertos durante dos tardes seguidas, el suspense es total. La igualdad es tan extrema que el mínimo matiz en una definición de la 'Z' o la 'X' decidirá quién se lleva el gato al agua en los próximos programas.

La sensación en el plató es que el bote está madurando. Cuando dos titanes se instalan en los 23 aciertos con tanta naturalidad, es que el diccionario ya tiene pocos secretos para ellos. La gran igualdad que estamos viviendo no es solo un espectáculo de conocimiento, es el preludio de un momento histórico que nadie quiere perderse.