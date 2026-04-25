Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tres empates seguidos

¿Pacto de caballeros o miedo al fallo? Máxima igualdad entre David y Javier, que apunta a duelo grande en Pasapalabra

Los dos concursantes de Pasapalabra están protagonizando un duelo tan intenso que cada error se paga caro, ¡y ninguno de ellos quiere cometerlos!

Javier y David, concursantes de Pasapalabra

La tensión se dispara en El Rosco: Javier y David firman uno de sus finales más épicos

Publicidad

Julián López
Publicado:

El momento de El Rosco es el más tenso en esta nueva etapa de Pasapalabra. Como si fuese el clásico del fútbol español, Javier y David, madrileño y barcelonés, miden sus fuerzas cada tarde por ver quién se lleva el bote del programa.

Javier está rozando el medio centenar de programas, mientras que David apenas ha superado la docena, pero juntos están demostrando ser una pareja a tener en cuenta en Pasapalabra.

Cada Rosco es una auténtica batalla, una lucha de poder y conocimiento que se decanta hacia un lado o el otro por pequeños detalles. Salvo alguna excepción, la diferencia es mínima entre Javier y David. Ambos llevan al extremo tanto sus capacidades como las del rival, regalándonos duelos de altísimo vuelo.

En los últimos días se ha repetido un patrón que refleja la máxima igualdad que impera entre los dos concursantes: los últimos tres Roscos han quedado en empate, unas tablas que nos lanza una pregunta: ¿estamos ante las dos mentes más equilibradas de esta nueva etapa? Analizamos las claves de esta semana donde el marcador se ha convertido en un espejo.

La escalada hacia la perfección: de los 22 a los 23 aciertos

Lo que comenzó el miércoles como un emocionante empate a 22 aciertos, lejos de relajarse, ha subido de revoluciones. Durante el jueves y el viernes, ambos concursantes han logrado lo que para muchos es una quimera: firmar 23 aciertos en días consecutivos.

4-rosco22a

Suspense en El Rosco: empate a 22 aciertos entre David y Javier... ¿hasta el final?

Esta progresión demuestra que no estamos ante un golpe de suerte. David y Javier no solo compiten contra el Rosco, compiten contra la sombra del otro. Saben que un solo fallo les condena a la Silla Azul, y esa presión, en lugar de hundirlos, los ha blindado.

El respeto mutuo: el "pacto" invisible de los grandes

Aunque en Pasapalabra no existen los pactos firmados, existe el respeto intelectual. Cuando ambos concursantes alcanzan los 23 aciertos y se quedan sin tiempo o sin certezas sobre las dos letras restantes, el silencio se convierte en su mejor aliado.

4-rosco23a

¡Lucha de titanes! Javier lanza un órdago y David firma una remontada épica en El Rosco

Arriesgar por arriesgar cuando el rival ha firmado una tarjeta impecable es un suicidio deportivo. Por eso, ver a David y Javier plantar cara al cronómetro y decidir que las tablas son el resultado más justo, habla de la madurez de dos estrategas que saben que el Bote es una carrera de fondo, no un sprint desesperado.

¿Quién romperá el muro del 24?

Con el marcador clavado en los 23 aciertos durante dos tardes seguidas, el suspense es total. La igualdad es tan extrema que el mínimo matiz en una definición de la 'Z' o la 'X' decidirá quién se lleva el gato al agua en los próximos programas.

La sensación en el plató es que el bote está madurando. Cuando dos titanes se instalan en los 23 aciertos con tanta naturalidad, es que el diccionario ya tiene pocos secretos para ellos. La gran igualdad que estamos viviendo no es solo un espectáculo de conocimiento, es el preludio de un momento histórico que nadie quiere perderse.

3-fiestera

Samantha Vallejo-Nágera destapa su pasado fiestero con un pleno en La Pista: “¡Viva la noche!”

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

“¿Sabes por qué me llaman Trancas?” Trancas y Barrancas hablan del tamaño de Chanclas en Mask Singer

“¿Sabes por qué me llaman Trancas?” Trancas y Barrancas hablan del tamaño de Chanclas en Mask Singer

Javier y David, concursantes de Pasapalabra

¿Pacto de caballeros o miedo al fallo? Máxima igualdad entre David y Javier, que apunta a duelo grande en Pasapalabra

Àngel Llàcer busca novio a Chenoa entre el público de Tu cara me suena: “¡Lo necesita!”

Àngel Llàcer busca novio a Chenoa entre el público de Tu cara me suena: “¡Lo necesita!”

Sole Giménez, muy emocionada tras ganar la tercera gala: "No me lo esperaba"
Contenido exclusivo

Sole Giménez, muy emocionada tras ganar la tercera gala: "No me lo esperaba"

El destino secreto de Samantha Fox, Labios en Mask Singer: “Es volver a la naturaleza”
Contenido exclusivo

El destino secreto de Samantha Fox, Labios en Mask Singer: “Es volver a la naturaleza”

Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”
Avance | Esta noche a las 22:00 horas

Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”

En un imponente edificio en el centro de Madrid se va a celebrar Una fiesta de muerte a la que han invitado a Alberto Chicote, Ana Peleteiro, Bertín Osborne, Marta Sánchez, Antonio Resines, Esperansa Grasia y Glòria Serra.

El truco de cocina con el que Arguiñano consigue unas albóndigas esponjosas: "Esto hace que se hidrate bien la carne"
¡Toma nota!

El truco de cocina con el que Arguiñano consigue unas albóndigas esponjosas: "Esto hace que se hidrate bien la carne"

Elaborar unas albóndigas jugosas y tiernas tiene su aquel, por eso Arguiñano ha desvelado el truco infalible para conseguir que te queden esponjosas.

Ordenatriz

¿Sabías que puedes limpiar la plancha con un paracetamol? Trucos de limpieza que te sorprenderán

Aníbal Gómez y Manel Fuentes en Tu cara me suena

Así hemos vivido la tercera gala de Tu cara me suena 13

La emoción de Sole Giménez se roba el protagonismo en una gala llena de pompones y guiños al pasado

La emoción de Sole Giménez roba el protagonismo en una gala llena de pompones y guiños al pasado

Publicidad