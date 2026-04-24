Un correo electrónico del Pentágono insinúa suspender a España de la OTAN por su postura en la guerra

Un correo interno del Pentágono contempla las opciones de Estados Unidos para 'castigar' a aquellos aliados que, a su juicio, no han apoyado sus operaciones militares en Irán desde que comenzó la guerra.

Estados Unidos analiza, entre otras opciones, la posibilidad de suspender a España de la OTAN, tal y como ha informado un funcionario estadounidense a la agencia Reuters.

El documento también contempla una revisión de la posición de Estados Unidos sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas.

Sánchez resta importancia

Pedro Sánchez, que se encuentra en Nicosia, Chipre, con motivo de una nueva cumbre europea, ha querido restar importancia a estas informaciones asegurando que se debe trabajar desde "documentos oficiales" y no desde correos electrónicos.

El presidente del Gobierno ha vuelto a defender su 'no a la guerra' desde Chipre, haciendo un llamamiento al orden internacional para evitar los efectos negativos de la guerra a nivel humano y material.

Prórroga del alto el fuego

Donald Trump anunciaba recientemente una prórroga del alto el fuego entre Israel y Líbano durante las próximas tres semanas. Sin embargo, pocas horas después Israel atacaba Líbano asegurando que lo hacía en respuesta del ataque de Hezbolá.