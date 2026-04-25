Ni celos ni "sobreprotección": por qué Cihan ya no puede ocultar lo que siente por Alya

En En tierra lejana, el aire se puede cortar con un cuchillo cada vez que Cihan y Alya comparten habitación. Lo que empezó como un matrimonio de conveniencia blindado por la frialdad, se ha convertido en un campo de batalla emocional donde los sentimientos ya no se pueden camuflar bajo el nombre de "protección".

Esta semana hemos asistido al desplome definitivo de las murallas de Cihan. ¿Es amor o es simplemente posesión? Analizamos los momentos que han hecho saltar todas las alarmas.

El cumpleaños del príncipe: la tregua que lo cambió todo

No hay nada que ablande más un corazón de hielo que la ternura familiar. El momento en el que Cihan y Alya aparcaron sus diferencias para celebrar el cumpleaños del pequeño Cihan Deniz ha sido, sin duda, el "pico" de salseo de la semana. Verlos colaborar en armonía nos dio la imagen de la familia que podrían ser... si el orgullo no estuviera de por medio.

"¿Cómo podría enamorarme?": La mentira más grande de Cihan

A pesar de que los hechos hablan por sí solos, Cihan sigue en su fase de negación absoluta. En un arrebato de orgullo, llegó a negar sus sentimientos por Alya justo en el instante más dulce. Sin embargo, su cara le traiciona: nadie pone tanto empeño en cuidar a alguien si no hay un motor mucho más profundo moviendo los hilos.

Celos nivel experto: el "blindaje" del matrimonio

Si alguien dudaba de lo que siente Cihan, solo tenía que ver su reacción cuando el peligro acecha. La sobreprotección ha dado paso a los celos puros, desatando chispas que nada tienen que ver con el odio. Es evidente que Cihan ya no ve a Alya solo como una aliada, sino como algo que no está dispuesto a perder bajo ningún concepto.

Un secreto a voces en la mansión

Pero Cihan no es tan buen mentiroso como cree. Mientras él intenta mantener la compostura, hay quien ya ha leído entre líneas. De hecho, Mine ya ha destapado que Cihan empieza a sentir algo real por Alya, poniéndolo contra las cuerdas y obligándole a plantearse una confesión que se resiste a salir.

Lo que está claro es que no hay marcha atrás. En un arranque de autoridad, Cihan ha plantado cara a Sadakat para blindar su matrimonio, asegurando que no se divorciaría de ella "aunque quisiera". Una declaración de intenciones en toda regla que deja a Alya como la prioridad absoluta de su vida.