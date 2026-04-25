“¿Sabes por qué me llaman Trancas?” Trancas y Barrancas hablan del tamaño de Chanclas en Mask Singer

Chanclas llegaba a Mask Singer 13 en singular y, en medio de la actuación, encontraba su par para hacer honor al nombre en plural. Había muchas dudas sobre quiénes se escondían bajo estas máscaras y la sorpresa no ha sido pequeña cuando han aparecido Trancas y Barrancas en el escenario.

Las hormigas más famosas de la televisión se han escapado de su mesa para entrar directamente en estas chanclas gigantes. Una experiencia que han vivido bajo presión, puesto que si alguien las descubría antes de tiempo tendrían que pagar “no sé cuantos mil millones de dólares”. Por suerte, no ha sido hasta el último momento en el que el mundo las ha visto salir de sus máscaras.

Ahora bien, tampoco fue fácil ponerse los disfraces. “Es gigante para mi tamaño”, recuerda Trancas sobre su pensamiento al ver la máscara. Aunque deja su solución a la imaginación de cada uno: “¿Sabes por qué me llaman Trancas?”.

Ninguna de estas trabas ha sido suficientes como para evitar que las hormigas se enamoraran de Chanclas. Un cariño que ha llevado a Barrancas a darle un buen beso de despedida a la que ha sido sus compañera durante la tercera gala de Mask Singer.

Trancas y Barrancas no necesitan presentación. Sin embargo, nunca está de más disfrutar de unas risas extra junto a este dúo cómico. Sobre todo cuando es tan fácil: ¡Solo tienes que darle play al vídeo de arriba!