El destino secreto de Samantha Fox, Labios en Mask Singer: “Es volver a la naturaleza”

Labios ha sido sin duda una de las máscaras con más carisma de Mask Singer 13 y escondía a nada menos que la cantante internacional Samantha Fox. La artista, más allá de su increíble voz, ha demostrado tener un increíble sentido del humor y ahora se ha dejado conocer en más profundidad.

¿Sabías que tiene una canción que siempre le levanta el ánimo? ¡De Whitney Houston! También hay dos películas que no puede dejar de ver una y otra vez: Las dos de Mamma Mia!

Además, la cantante ha confesado cuál es su lugar predilecto de vacaciones. Y es que las grandes estrellas también necesitan desconectar, en especial con la presión mediática que las acompaña. Por eso, ama viajar a Tailandia, concretamente a una “isla muy apartada” que le permite “volver a la naturaleza”.

Labios también ha dejado claro qué es lo que más le enfada en este mundo, señalando a todas las personas que hacen bullying. Unas palabras que encajan perfectamente con la personalidad que la envuelve.

Ya hemos visto que Samantha Fox es una gran artista fuera y dentro de las máscaras. ¿Quieres saber más de ella? Dale a play al vídeo de arriba y descubre la persona que hay tras la cantante.