Un exembajador en EEUU advierte de "los nuevos enemigos" de Trump: "Hay ceses masivos dentro del ministerio de Defensa porque ya le avisaron de que no se metiera en este conflicto"

Islamabad, capital de Pakistán, se prepara para ser el centro del mundo dentro de alrededor de 24 horas. Toda la atención está puesta en las conversaciones que mantendrán en la capital de Pakistán tanto Estados Unidos como Irán.

A 24 horas del inicio de las negociaciones sigue habiendo dos posturas altamente enfrentadas: por un lado, Israel y Estados Unidos consideran que Líbano no está dentro de un acuerdo de alto el fuego y por otro, Irán y Pakistán piden que los ataques israelíes cesen en dicha zona, ya que entra dentro de ese alto el fuego.

La tensión entre los Estados ha sido tal que Irán ha afirmado que no participará en las negociaciones si Israel no deja de atacar al Líbano. Por su parte, Israel parece haber tendido la mano a la Casa Blanca, aunque con condiciones: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado que se abre a negociar con Líbano un plan de paz que incluya el desarme de Hizbulá.

En el caso de que las delegaciones se sienten finalmente a negociar, lo harán para debatir un plan de diez puntos planteado por los iraníes. En concreto, ese documento incluye el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, el fin definitivo de la guerra, la retirada de las tropas estadounidenses de esa zona y la aceptación del derecho iraní al enriquecimiento de uranio, entre otras.

"Si la OTAN y la ONU tuviesen fuerza tendrían que convocar un convenio que acabase con esta Guerra Santa"

Para el exembajador en Estados Unidos, Javier Rupérez, "lo más importante es que haya una tregua", aunque pone el foco en lo que "va a pasar después". Asegura que "de Trump hemos visto una consecución de errores y no sabemos ni lo que va a hacer ni lo que quiere Netanyahu" si se alcanza esa tregua. Rupérez detalla que si "la OTAN y la ONU existiesen con una capacidad de fuerza, lo que tendrían que hacer es convocar una especie de convenio para acabar con esta Guerra Santa", aunque lamenta "que eso ahora mismo no es posible".

Tilda a Trump de "torpe" y asegura que ha "sido arrastrado". Ha explicado que "Trump no imagino que se iba a cerrar el estrecho de Ormuz, ni imaginó que se iba a producir lo que se está produciendo". Explica que ahora "lo que estamos contemplando una acumulación de errores y los americanos se plantean qué hace Estados Unidos".

Sobre el odio de varios líderes MAGA contra Trump, Rupérez considera que "todo estos son del entorno republicano y ver a varios líderes pronunciándose en contra de Trump es significativo". Asegura que entre los republicanos, ya hay movimiento y destaca que hay "un movimiento interno significativo como el cese masivo de generales y de personas dentro del Ministerio de Defensa porque todos ellos advirtieron a Trump de que no se metiera donde se ha metido".

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