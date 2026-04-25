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Avance | Esta noche a las 22:00 horas

Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”

En un imponente edificio en el centro de Madrid se va a celebrar Una fiesta de muerte a la que han invitado a Alberto Chicote, Ana Peleteiro, Bertín Osborne, Marta Sánchez, Antonio Resines, Esperansa Grasia y Glòria Serra.

Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”

Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”

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Carmen Pardo
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En un lugar con más de 250 años de historia, el Museo de Ciencias Naturales, se va a cometer un asesinato. Una de las siete celebridades va a morir, pero el asesino no se encuentra entre ellos.

Los seis famosos que se encuentran con vida tienen que descubrir quién lo ha matado. Todo lo que vean puede servir para descubrir la identidad del asesino, unas pistas están señaladas y otras no.

Al acabar la aventura descubriremos quién es el mejor detective entre las celebridades y quién es el asesino. Así da comienzo Una fiesta de muerte, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

¿Te atreves a ponerte a prueba?

Conociendo estas pistas, ¿quién dirías que es el asesino y quién la víctima? ¡Atrévete a jugar!

Antena 3» Programas» Una fiesta de muerte

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Programas

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