Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”

En un lugar con más de 250 años de historia, el Museo de Ciencias Naturales, se va a cometer un asesinato. Una de las siete celebridades va a morir, pero el asesino no se encuentra entre ellos.

Los seis famosos que se encuentran con vida tienen que descubrir quién lo ha matado. Todo lo que vean puede servir para descubrir la identidad del asesino, unas pistas están señaladas y otras no.

Al acabar la aventura descubriremos quién es el mejor detective entre las celebridades y quién es el asesino. Así da comienzo Una fiesta de muerte, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.