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Mejores momentos | Gala 3

Àngel Llàcer busca novio a Chenoa entre el público de Tu cara me suena: “¡Lo necesita!”

Chenoa y Àngel Llàcer han protagonizado uno de los momentos más hilarantes de la velada. Y es que el presentador se ha propuesto ser el celestino de la cantante.

Àngel Llàcer busca novio a Chenoa entre el público de Tu cara me suena: “¡Lo necesita!”

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Borja Tamayo
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Cuando tú vas… Àngel Llàcer te adelanta por la derecha. Así lo ha demostrado el miembro del jurado de Tu cara me suena, protagonizando junto a Chenoa uno de los momentos más hilarantes de la noche.

“¡Chenoa necesita un novio!”, ha exclamado. El fervor del público ha hecho el resto y Llàcer se ha puesto manos a la obra al más puro estilo celestino. Ella se negaba, pero no había pie a réplica. Manel Fuentes la defendía; pero nada podía detener a Àngel, que ya tenía su elegido. Un bombero nada menos.

La profesión del candidato parece haber gustado a la artista, que se ha emocionado durante unos breves instantes. Ahora bien, Cupido se ha tomado unas vacaciones, porque el chico del público no ha respondido a la propuesta del miembro del jurado. “Iremos viendo”, ha dicho.

Aunque el bombero también ha dejado claro a quién prefiere. “Tú eres muy simpático”, contesta a Llàcer, antes de sentenciar: “Me gusta más ella”. Un divertidísimo momento que ha sacado las carcajadas de los allí presentes.

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