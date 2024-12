José Luis Escrivá celebra el dato de inflación y de subida de pensiones y señala puntos negativos: "Es un gran éxito"

En su primera entrevista en televisión desde que asumió el cargo de gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, abordaba en Espejo Público los principales temas de actualidad política y en materia económica.

El exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España decía no conocer la respuesta a la primera pregunta de Susanna Griso: "Me da la sensación que está más cómodo en este 'traje' que en el de ministro".

Escrivá no lo tenía claro pero sí agradecía la experiencia previa adquirida durante los cinco años que estuvo al frente de una cartera tan importante que incluía la gestión de la Seguridad Social.

La importancia de la bajada de tipos de interés

Esta misma semana el Banco Central Europeo aplicaba una nueva reducción de los tipos de interés. Lo que afecta directamente a las hipotecas de millones de personas, que verán reducidas sus cuotas mensuales.

José Luís Escrivá Valoraba muy positivamente el rumbo de la economía, sobre todo la española, que se sitúa a la cabeza de las europeas. También destacaba la importancia de trabajar para mantener los buenos resultados con el objetivo de que los tipos sigan descendiendo y reducir la inflación hasta el 2% o bajar de esa cifra para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos: "No es por casualidad el 2%, se ha estudiado mucho. Ese nivel de inflación nos asegura unas condiciones que conducen a la estabilidad de precios a medio plazo".

Inflación y pensiones: "Un gran éxito"

La caída de la inflación en Noviembre hasta el 2,4%, permite que las pensiones se vayan a revalorizar un 2,8% de cara al próximo 2025. Celebraba los datos el exministro que se mostraba confiado en la fortaleza de las economías comunitarias pese a factores como la Guerra de Ucrania: "Que sepan los ciudadanos que el valor de su dinero y su poder adquisitivo está garantizado".

Una Europa poco dinámica

Frente a quienes defendían una bajada de tipos aún mayor, que habría beneficiado en mayor medida a economías que atraviesan una situación no tan positiva como la española, explicaba que las decisiones se toman teniendo en cuenta los datos del conjunto de todos los europeos.

Las previsiones económicas del BCE no son tan optimistas, y Escrivá reconocía las rebajas estimadas de crecimiento como "ligeras, muy ligeras". Sin embargo al mismo tiempo, al examinar la economía de la 'zona euro', Escrivá no se mordía la lengua y analizaba la economía europea de la siguiente manera: "Europa no es un área de fuerte crecimiento frente a otras partes del mundo. (...) Es lo que da la economía europea. Es una economía no muy dinámica, y esto es un reto".

