El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora

Los asentamientos de migrantes cerca de la planta desaladora son un posible riesgo para la infraestructura si el vertido se encuentra cerca de la toma de agua de mar, debe estudiarse si puede afectar a la calidad del agua de captación. Esto no significa que el agua potable esté contaminada, pero sí que existe una situación que requiere evaluación y controles. Son detalles, que aporta la propia empresa municipal de aguas de Ceuta, ACEMSA.

Contaminación microbiológica

Las heces humanas pueden contener bacterias, virus y parásitos capaces de provocar enfermedades. Entre los posibles agentes se encuentran E. coli, norovirus, hepatitis A y otros microorganismos intestinales. La exposición a aguas contaminadas puede causar gastroenteritis, diarrea, vómitos y, en determinados casos, infecciones más graves. Riesgo para las personas que entren en contacto con el agua: especialmente si el vertido afecta a zonas de baño, puede aumentar el riesgo de gastroenteritis y otras infecciones.

Contaminación del entorno marino:

Los vertidos no filtrados pueden afectar a la calidad del agua y al ecosistema, dependiendo del volumen y de la frecuencia de los vertidos. La biodiversidad marina de Ceuta es excepcional destacando el coral negro, que se encuentra en la Bahía Norte, entre Punta Almina y todo el parque de montañas sumergidas.

Posible riesgo para el agua de consumo

Si el agua contaminada entra en la captación de una desaladora, la calidad del agua de origen puede verse comprometida. La planta debe contar con barreras de tratamiento, controles y un sistema de seguridad que impida que los contaminantes lleguen al agua potable.

Por todo esto, y otros datos técnicos, la Consejería ha trasladado la situación a la Delegación del Gobierno y ha solicitado que se adopten, con carácter urgente y por parte de los organismos competentes, las medidas necesarias para proceder al desalojo del asentamiento situado junto al muro perimetral y sobre la explanada que alberga la cántara de aspiración.