Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

CRISIS DE CEUTA

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora

ACEMSA, la empresa municipal de aguas de Ceuta, alerta del riesgo de contaminación del agua por el incremento de personas, tiendas y refugios en una zona vinculada al sistema de captación de una infraestructura esencial.

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora | Antena 3

Publicidad

Ainhoa Lujambio
Publicado:

Los asentamientos de migrantes cerca de la planta desaladora son un posible riesgo para la infraestructura si el vertido se encuentra cerca de la toma de agua de mar, debe estudiarse si puede afectar a la calidad del agua de captación. Esto no significa que el agua potable esté contaminada, pero sí que existe una situación que requiere evaluación y controles. Son detalles, que aporta la propia empresa municipal de aguas de Ceuta, ACEMSA.

Contaminación microbiológica

Las heces humanas pueden contener bacterias, virus y parásitos capaces de provocar enfermedades. Entre los posibles agentes se encuentran E. coli, norovirus, hepatitis A y otros microorganismos intestinales. La exposición a aguas contaminadas puede causar gastroenteritis, diarrea, vómitos y, en determinados casos, infecciones más graves. Riesgo para las personas que entren en contacto con el agua: especialmente si el vertido afecta a zonas de baño, puede aumentar el riesgo de gastroenteritis y otras infecciones.

Contaminación del entorno marino:

Los vertidos no filtrados pueden afectar a la calidad del agua y al ecosistema, dependiendo del volumen y de la frecuencia de los vertidos. La biodiversidad marina de Ceuta es excepcional destacando el coral negro, que se encuentra en la Bahía Norte, entre Punta Almina y todo el parque de montañas sumergidas.

Posible riesgo para el agua de consumo

Si el agua contaminada entra en la captación de una desaladora, la calidad del agua de origen puede verse comprometida. La planta debe contar con barreras de tratamiento, controles y un sistema de seguridad que impida que los contaminantes lleguen al agua potable.

Por todo esto, y otros datos técnicos, la Consejería ha trasladado la situación a la Delegación del Gobierno y ha solicitado que se adopten, con carácter urgente y por parte de los organismos competentes, las medidas necesarias para proceder al desalojo del asentamiento situado junto al muro perimetral y sobre la explanada que alberga la cántara de aspiración.

Noticias de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Publicidad

Sociedad

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora

El Gobierno de Ceuta pide el "desalojo urgente" de los migrantes junto a la planta desaladora

Vox pide el jueves en el Parlamento la defensa de la "soberanía española" sobre Ceuta y Melilla

Trasladan a 864 migrantes desde Loma Colmenar hasta el campamento del barrio de Los Rosales

La UFP denuncia el colapso de la Policía Nacional en Ceuta tras el ingreso en UCI de una agente

La UFP denuncia el colapso de la Policía Nacional en Ceuta tras el ingreso en UCI de una agente

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.
HOMICIDIO

Un hombre mata de forma violenta a su madre octogenaria en Pontevedra

Frescos en la Iglesia de Albox con políticos, desnudos y un exalcalde convertido en demonio
Polémica en Almería

Frescos en la Iglesia de Albox con políticos, desnudos y un exalcalde convertido en demonio

Ceuta
CEUTA

Duras imágenes: un joven es atendido por graves heridas en sus manos provocadas por las reyertas en Ceuta

Las peleas con machetes y navajas ya son habituales en la ciudad.

Incendio Benahavís
INCENDIO FORESTAL

El incendio de Benahavís (Málaga), deja a tres personas heridas y se eleva a fase de emergencia 1

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta de X, "una persona ha resultado herida" al intentar apagar el fuego, y un bombero forestal "ha resultado afectado" con traumatismos al sufrir una caída. Como medida preventiva, las autoridades han ordenado el confinamiento de distintas zonas de la localidad.

Plaza de toros Félix Colomo de Navalcarnero

Herido muy grave un hombre de 58 años tras ser corneado por un toro en los encierros de Navalcarnero

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026

Momento del traslado de los migrantes al barrio de Los Rosales

El 112 de Ceuta registra un aumento del 532,6% en los expedientes desde el 30 de julio

Publicidad