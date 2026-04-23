Samantha Fox: “España es mi segunda casa, viví en Marbella en los 90”

Samantha Fox ha dejado a todos perplejos al descubrirse bajo la máscara de labios. La cantante y actriz ha asegurado que conocía muy bien Mask Singer al ser un formato muy popular en Reino Unido y se ha mostrado orgullosa de su paso por el formato español.

Además de ser un icono para muchos de los mayores, Samantha Fox ha deseado que muchos jóvenes a hayan conocido en Mask Singer a través de sus padres.

Sobre España, la cantante lo tiene claro, es una verdadera enamorada de nuestro país, “viví en Marbella durante los años 90 y España es mi segunda casa” ha confesado Samantha Fox.

La protagonista que se escondía bajo Labios ha asegurado que “mi familia y mis amigos se van a volver locos cuando descubran que estaba en Mask Singer”. Elegancia, chispa y mucha energía la que ha contagiado Samantha Fox en el programa.