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Cruz Sánchez de Lara, sobre el impacto de la 'prioridad nacional' en Extremadura: "No creo que Guardiola esté especialmente contenta, pero es consciente de la política navajera"

Durante el pleno de la Asamblea extremeña, los socialistas se preguntaban si "la María Guardiola de 2023 votaría lo pactado en 2026", algo que Cruz Sánchez de Lara ha tenido claro asegurando que "lo habría votado porque es consciente de la política navajera en la que nos movemos".

Imagen de Cruz Sánchez de Lara

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Alba Gutiérrez
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Después de varias semanas de negociaciones, la Asamblea de Extremadura celebró el martes y el miércoles el Pleno para investir a la popular María Guardiola nueva presidenta del Gobierno regional. Durante dicho pleno, la líder popular extremeña se ha referido a "los extremeños y extremeñas", asegurando que son "la razón por la que está allí", y confiesa "que vuelve a esta cámara con el ánimo intacto y con las fuerzas renovadas".

En su declaración también ha reafirmado el acuerdo con Vox detallando que "Extremadura necesita estabilidad y pasar del bloqueo al acuerdo". Sobre ese acuerdo, ha revelado que es consciente de que "el acuerdo ha causado revuelo" y confiesa que "no tiene nada que esconder".

Guardiola afirmó que lo que tiene que hacer Extremadura es dejar atrás una etapa de bloqueo y para ello, pide a sus ciudadanos que "lean el acuerdo, palabra por palabra y profundicen". Ha confirmado que su "Gobierno jamás va a incumplir la ley" y detalla que dicho acuerdo "es la base de la estabilidad y el fundamento sobre el que se construirá esta legislatura".

Sin duda, ese pacto con Vox con la "prioridad nacional" como eje central ha causado revuelo en la Asamblea extremeña. Desde el PSOE de Extremadura, se preguntaban si la María Guardiola de 2023 hubiera votado lo que ha hecho en 2026 y ellos mismos respondían "que no".

"Es consciente del mundo de navajeros en el que se mueven los políticos"

La vicepresidenta de El Español, Cruz Sánchez de Lara, considera que a María Guardiola "tampoco le gusta la expresión prioridad nacional", pero cree que "no está haciendo otra cosa que defender un gobierno y pactando un concepto que tendrá su desarrollo". En contraposición a la opinión de los socialistas extremeños, Sánchez de Lara asegura que "probablemente lo hubiese votado porque es una María Guardiola mucho más consciente del mundo de navajeros en el que se mueven los políticos" y detalla que es una "política navajera", asegurando que "tampoco cree que esté especialmente contenta, pero ha evolucionado y se votaría así misma".

Chema Crespo se pregunta cómo "se toma la ciudadanía este tema", donde "varios sectores de la población atraviesan varias dificultades". Asegura que están trasladando este mensaje a los más desfavorecidos.

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