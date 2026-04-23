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MASK SINGER: Samantha Fox se escondía tras la máscara de Labios

Investigación | Programa 3

De Rossy de Palma a Carmen Lomana: Mofeta confunde a los investigadores con su esencia

La Mofeta más elegante de la televisión está en Mask Singer. Pero, ¿quién se esconde bajo la máscara? Los investigadores no lo tienen nada claro.

De Rossy de Palma a Carmen Lomana: Mofeta confunde a los investigadores con su esencia

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Borja Tamayo
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Mofeta ha irrumpido en el escenario como si de Karol G. se tratara y ha demostrado que su esencia es única en el mundo. Que es elegante, está claro. Ahora bien, de ahí a adivinar quién está bajo la máscara hay un paso. Y sí, los investigadores se han atrevido a darlo.

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El expediente secreto de Mofeta ha mostrado un collar de perlas y, según la máscara más coqueta del programa, “las perlas te aseguran noches inolvidables”. Una pista adicional que ha enfrentado a Ruth Lorenzo y a Boris Izaguirre, peleando por decir el nombre antes que nadie. El periodista ha ganado la batalla y ha optado por Paloma Cuevas.

Juan y Medio, con todas las pistas bien apuntadas, tiene claro que se trata de Rossy de Palma. Ana Milán, perdida, deja a Ruth hablar (ahora sí) y se queda con Carmen Lomana. Finalmente, Ana se ha animado y sentencia con su celebridad: Jedet. Aunque en el último momento ha recogido cable para dar la razón a su compañera y optar por Carmen Lomana.

La tercera gala de Mask Singer 3 está siendo un vaivén de emociones, tanto entre el público como entre los investigadores. Todo puede suceder y las teorías en torno a Mofeta no pueden ser más dispares. ¡Dale al play y estudia los detalles para adivinar la celebridad!

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