De Rossy de Palma a Carmen Lomana: Mofeta confunde a los investigadores con su esencia

Mofeta ha irrumpido en el escenario como si de Karol G. se tratara y ha demostrado que su esencia es única en el mundo. Que es elegante, está claro. Ahora bien, de ahí a adivinar quién está bajo la máscara hay un paso. Y sí, los investigadores se han atrevido a darlo.

El expediente secreto de Mofeta ha mostrado un collar de perlas y, según la máscara más coqueta del programa, “las perlas te aseguran noches inolvidables”. Una pista adicional que ha enfrentado a Ruth Lorenzo y a Boris Izaguirre, peleando por decir el nombre antes que nadie. El periodista ha ganado la batalla y ha optado por Paloma Cuevas.

Juan y Medio, con todas las pistas bien apuntadas, tiene claro que se trata de Rossy de Palma. Ana Milán, perdida, deja a Ruth hablar (ahora sí) y se queda con Carmen Lomana. Finalmente, Ana se ha animado y sentencia con su celebridad: Jedet. Aunque en el último momento ha recogido cable para dar la razón a su compañera y optar por Carmen Lomana.

La tercera gala de Mask Singer 3 está siendo un vaivén de emociones, tanto entre el público como entre los investigadores. Todo puede suceder y las teorías en torno a Mofeta no pueden ser más dispares. ¡Dale al play y estudia los detalles para adivinar la celebridad!