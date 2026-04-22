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El lado más personal de Elsa Pataky: "Ser madre es el papel más difícil de la vida"

La actriz ha explicado a Pablo Motos cómo es su relación con sus hijos y ha asegurado: "Ni yo ni Chris somos padres muy estrictos".

El lado más personal de Elsa Pataky: "Es difícil ser madre"

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Alberto Mendo
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Elsa Pataky ha regresado a El Hormiguero con nuevos proyectos en su agenda de los que ha hablado con Pablo Motos. Durante la entrevista, también ha habido espacio para conocer su lado más personal, en una charla cercana que ha combinado actualidad y entretenimiento. Eso sí, la noche ha comenzado con una exhibición de músculos: el presentador le ha pedido que mostrara la espalda y la actriz ha revelado cómo montar en caballo hace que esté tan en forma.

La petición especial de Pablo Motos a Elsa Pataky en El Hormiguero:

Pataky, revelando cómo es en la esfera privada, ha confesado cómo es como madre: "Nada estricta, envidio a las madres que son firmes". Y lo mismo ha dicho de su marido, Chris Hemsworth.

"Es difícil ser madre, creo que es el papel más difícil de la vida", ha confesado la actriz. Además, ha revelado las diferencias entre la educación paternal de España y de Australia: "Allí no levantan la voz".

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