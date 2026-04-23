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Los secretos del guardaespaldas de los millonarios: "Casi nadie sabe a lo que me dedico de verdad"

Tan solo su pareja y sus padres saben cuál es su verdadera profesión. Mientras para la mayoría del mundo se dedica a ser vigilante de seguridad, la realidad es que ejerce de guardaespaldas de grandes magnates.

Guardaespaldas

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Aitor tiene 32 años y durante una década de su vida se ha dedicado a la seguridad. Sin embargo, mientras la mayoría de la gente cree que es vigilante, la realidad es que ejerce de guardaspaldas de millonarios.

Lo más importante para su profesión es llevarla con discreción, por lo que tan solo su pareja y sus padres conocen su secreto. "Por seguridad, cuanta menos gente lo sepa, mejor", asegura.

Su trabajo consiste en prevenir problemas, más que en atajarlos en sí mismos. "Muchos me contratan por si tienen algún problema", afirma. Según nos cuenta, aunque normalmente son perfiles normales de millonarios, también hay excepciones insólitas, como empresarios con dobles vidas y encargos inesperados.

"Yo nunca pregunto, pero me contrató un hombre que siempre que se iba a montar en el coche me hacía mirar debajo, por si le ponían una bomba", señala Aitor.

Según nos cuenta, también ha protegido a mujeres que temían a sus exnovios, a millonarios infieles e, incluso, a alguno que le pedía que vigilase a su pareja para evitar que e le echasen encima. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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