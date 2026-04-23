Sonia y Can y su afición a las relaciones esporádicas: “Ya si eso, ya hablaremos”

El sexo como un juego y una forma de placer, así aparecen las relaciones en la vida de Can y Sonia, los protagonistas de ¿A qué estás esperando?

Jóvenes, atractivos e independientes buscan relaciones esporádicas sin compromiso y no dudan en tener cualquier excusa para echar a sus parejas sexuales de su casa.

No te pierdas ¿A qué estás esperando?, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.