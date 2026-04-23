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Sonia y Can y su afición a las relaciones esporádicas: “Ya si eso, ya hablaremos”

Sonia es una mujer independiente y empresaria y Can un atractivo piloto, ambos viven el sexo como divertimento sin complicaciones y sin ataduras. Así comienza, ¿A qué estas esperando?, no te lo pierdas, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.

Así comienza ¿A qué estás esperando?

Sonia es una mujer independiente y empresaria y Can un atractivo piloto, ambos viven el sexo como divertimento sin complicaciones y sin ataduras.

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Carmen Pardo
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El sexo como un juego y una forma de placer, así aparecen las relaciones en la vida de Can y Sonia, los protagonistas de ¿A qué estás esperando?

Jóvenes, atractivos e independientes buscan relaciones esporádicas sin compromiso y no dudan en tener cualquier excusa para echar a sus parejas sexuales de su casa.

No te pierdas ¿A qué estás esperando?, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.

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Así comienza ¿A qué estás esperando?

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