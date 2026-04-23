¿Tiene madera de detective? Elsa Pataky se pone a prueba en El Hormiguero

Elsa Pataky ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando su versatilidad y su energía. La intérprete ha protagonizado una entrevista cercana en la que ha repasado su trayectoria y sus proyectos más recientes.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido en el plató para poner a prueba la capacidad de la invitada para descubrir la identidad de los 'presos' que han aparecido en el plató.

Después de hacerles algunas preguntas Elsa ha conseguido clavar el plantel al completo exceptuando un pequeño lapsus inicial. ¡Imperdible!