Hoy, el ritmo de Alaska inundará el plató de El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Alaska, una de las figuras más icónicas de la música y la cultura pop en España. La artista visita el programa para hablar de sus proyectos y repasar una trayectoria única dentro del panorama musical.

Durante la entrevista, Alaska compartirá anécdotas de su carrera, su evolución artística y su visión sobre la industria musical. También habrá espacio para su característico sentido del humor y su personalidad inconfundible, en una charla que promete cercanía, espontaneidad y mucho carisma.

Sobre ella:

Alaska es cantante, presentadora y una de las grandes referencias de la movida madrileña. Ha formado parte de grupos emblemáticos como Alaska y Dinarama y Fangoria, con los que ha marcado a varias generaciones. Su estilo único y su constante reinvención la han consolidado como un icono de la música y la cultura en España.