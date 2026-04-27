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Disfruta de la entrevista completa a Bad Gyal en El Hormiguero

La artista ha derrochado personalidad en una noche mágica repleta de ritmo y confesiones.

Disfruta de la entrevista completa a Bad Gyal en El Hormiguero

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La presencia de Bad Gyal en El Hormiguero ha llenado el programa de ritmo, carácter y frescura. La artista ha compartido experiencias y vivencias en una charla cercana que ha captado la atención del público.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el cambio de estilo de la cantante. La invitada ha afirmado que, si quieren escuchar a la antigua Bad Gyal deben buscarla en Spotify porque ella siempre ha hecho lo que le ha dado la gana y después de diez años de carrera, ha evolucionado.

Bad Gyal

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su visión sobre la edad. La cantante ha asegurado estar muy a gusto con los años que tiene y ha confirmado no tener miedo de traspasar la barrera de los 30. ¡Imperdible!

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Disfruta de la entrevista completa a Bad Gyal en El Hormiguero

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