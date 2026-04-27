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Juicio 'operación Kitchen'

Willy Bárcenas insiste en que les hicieron seguimientos, streaming en directo: "A mi padre le hicieron la vida imposible en la cárcel. Creo que era una orden"

El juicio por la 'operación Kitchen' entra en una fase clave con las declaraciones de Willy Bárcenas, el hijo del extesorero Luis Bárcenas que está personado como perjudicado. En 2018 la Audiencia Nacional condenó a su padre a 33 años de prisión por la trama Gürtel ya su madre a 15 años.

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Miriam Vázquez
Publicado:

Cuarta semana de juicio en la Audiencia Nacional por la 'operación Kitchen', esta semana están citados Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP; la exvicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, y el senador del PP Javier Arenas.

El primero en sentarse frente al juez ha sido Willy Bárcenas, en calidad de perjudicado. Ha contado que durante los primeros meses en los que su padre, Luis Bárcenas, estuvo en prisión "le hicieron la vida imposible. Creo que era un orden en ese momento. Desde el director, no voy a decir todos los funcionarios, pero el comportamiento general hacia mi padre fue muy hostil". Y sobe esa época ha confesado que ha preferido "olvidar".

También está prevista para hoy la declaración como testigo Sáenz de Santamaría, quien era 'número dos' del Gobierno cuando supuestamente tuvo lugar el espionaje a Bárcenas, así como Arenas.

Bárcenas aseguró en su testifical que Javier Arenas hizo "un encargo puntual y remunerado" a un preso, que conoció durante su estancia en la cárcel madrileña de Soto del Real, para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel, así como una grabación con Arenas y otra de Rajoy.

Después de estos testimonios, ya el miércoles, será el turno de la declaración de Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que investigó la Gürtel. Los acusados son el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo.

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