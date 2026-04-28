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Esta noche, Macarena Gómez será la protagonista en El Hormiguero

La actriz estará en el programa para hablar sobre sus futuros proyectos mientras lo pasa en grande.

Macarena Gómez en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a MacarenaGómez, una de las intérpretes más reconocidas del panorama audiovisual español. La actriz visita el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento que atraviesa en su carrera.

Durante la entrevista, Gómez compartirá anécdotas de rodaje, su experiencia en distintos géneros y cómo ha construido una trayectoria marcada por personajes muy potentes. También habrá espacio para su lado más cercano y su particular sentido del humor, en una charla que promete naturalidad y entretenimiento.

Sobre ella:

Macarena Gómez es actriz de cine, televisión y teatro. Con una carrera consolidada, se ha convertido en uno de los rostros más populares de la ficción española, destacando por su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes muy variados. Su personalidad y talento la han convertido en una figura muy querida por el público.

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