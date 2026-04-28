Esta noche, Macarena Gómez será la protagonista en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a MacarenaGómez, una de las intérpretes más reconocidas del panorama audiovisual español. La actriz visita el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento que atraviesa en su carrera.

Durante la entrevista, Gómez compartirá anécdotas de rodaje, su experiencia en distintos géneros y cómo ha construido una trayectoria marcada por personajes muy potentes. También habrá espacio para su lado más cercano y su particular sentido del humor, en una charla que promete naturalidad y entretenimiento.

Sobre ella:

Macarena Gómez es actriz de cine, televisión y teatro. Con una carrera consolidada, se ha convertido en uno de los rostros más populares de la ficción española, destacando por su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes muy variados. Su personalidad y talento la han convertido en una figura muy querida por el público.