Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Trancas y Barramcas

Bad Gyal responde con sinceridad al reto de El Hormiguero: “Soy muy tóxica, pero voy a ser honesta”

La artista visita el programa y se enfrenta al juego de Trancas y Barrancas sobre los límites en pareja, respondiendo sin filtros.

Bad Gyal

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

Bad Gyal ha acudido a El Hormiguero para presentar su nuevo disco, pero también ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la noche con la sección de Trancas y Barrancas. Las hormigas han planteado distintas situaciones para debatir dónde está la línea entre la fidelidad y la infidelidad.

“Soy muy tóxica, pero voy a responder con honestidad”, ha advertido la artista antes de enfrentarse a preguntas comprometidas: desde mandar un fuego por redes sociales hasta tener Tinder por curiosidad o perrear con alguien en la discoteca.

Sin rodeos, Bad Gyal ha ido posicionándose en cada caso, dejando clara su visión sobre las relaciones. Aun así, también ha defendido cierta libertad dentro de la pareja: “Obviamente hay que ser libres, la vida será más fácil si tu pareja no le da un masajito a otra persona”, ha concluido, con una de las situaciones que le han dicho Trancas y Barrancas. ¡Momentazo!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Raúl García en Espejo Público.

"No se ve, pero nos están cobrando un peaje": así pagamos el apagón

Carlos Alsina.

Carlos Alsina, un año después del apagón: "A estas alturas Beatriz Corredor tendría que haber asumido alguna responsabilidad"

Imagen de Iván Redondo

Iván Redondo niega conocer la trama de Ábalos: "Si hubiera tenido conocimiento, me los llevo por delante"

Imagen de Ricardo Díaz y Jorge Morales
Apagón

Los expertos revelan las claves del apagón: "Cinco semanas antes, alertaron en el Congreso de que había un altísimo riesgo de que esto pasase"

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids
Contenido exclusivo

Las confesiones de los coaches y Eva González antes del estreno de La Voz Kids: "Es un lema de vida"

Imagen de Mariló Montero
'Caso Koldo'

Mariló Montero, sobre los gestos de Koldo tras escuchar la declaración de la UCO: "Delata el nerviosismo. Balas tiene pruebas contundentes que no pueden discutirse"

Durante el lunes, declaró el teniente coronel Antonio Balas para defender los indicios contra el exministro de Transportes, después de participar en la condena al exfiscal general del Estado.

miguel lago
¡No te lo pierdas!

La Agencia Tributaria o las leyes de Reino Unido: monólogo sobre el 'Lago' bueno de las cosas, con Miguel Lago

Miguel Lago vuelve con su sección El 'Lago' bueno de las cosas para sacarnos una sonrisa con los temas más comentados de la actualidad.

Conociendo a Anibal Gómez

Aníbal Gómez recuerda sus inicios en el mundo del espectáculo: "Yo quería bailar jotas regionales toda mi vida"

Imagen de Iván Redondo

Iván Redondo confiesa por qué abandonó el Gobierno en 2021: "Me diagnosticaron un agujero grande en el corazón y tuve otras prioridades"

Joaquín Manso.

El director de El Mundo Joaquín Manso, sobre el 'caso Kitchen': "Quizá esto explique los 8 años de 'sanchismo' que siguieron al 'marianismo'"

Publicidad