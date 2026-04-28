Bad Gyal responde con sinceridad al reto de El Hormiguero: “Soy muy tóxica, pero voy a ser honesta”

Bad Gyal ha acudido a El Hormiguero para presentar su nuevo disco, pero también ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la noche con la sección de Trancas y Barrancas. Las hormigas han planteado distintas situaciones para debatir dónde está la línea entre la fidelidad y la infidelidad.

“Soy muy tóxica, pero voy a responder con honestidad”, ha advertido la artista antes de enfrentarse a preguntas comprometidas: desde mandar un fuego por redes sociales hasta tener Tinder por curiosidad o perrear con alguien en la discoteca.

Sin rodeos, Bad Gyal ha ido posicionándose en cada caso, dejando clara su visión sobre las relaciones. Aun así, también ha defendido cierta libertad dentro de la pareja: “Obviamente hay que ser libres, la vida será más fácil si tu pareja no le da un masajito a otra persona”, ha concluido, con una de las situaciones que le han dicho Trancas y Barrancas. ¡Momentazo!