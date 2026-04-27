Soraya Saenz de Santamaría niega conocer el espionaje a Bárcenas y que Mariano Rajoy se interesara por ello: "No tengo ninguna constancia"
La ex número dos de Mariano Rajoy ha declarado que no tenía "ningún enfoque" sobre estrategias de la trama Gürtel.
Soraya Sáenz de Santamaría, ex 'número dos' del Gobierno de Rajoy, entre 2011 y 2018, cuando supuestamente tuvo lugar el espionaje a Bárcenas, ha negado en el juicio por el Caso Kitchen tener conocimiento de los seguimientos.
Entre 2013 y 2015, este último cuando se conoció la trama, estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero ha asegurado no tener "ninguna constancia de esa operación durante mi época en el Gobierno", matizando que "era ministra de la Presidencia, no de Interior".
En la misma línea ha negado tener información sobre la situación fiscal del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, así como de su fortuna en el extranjero. "Yo nunca tuve ningún enfoque sobre ningún tipo de estrategia sobre Gürtel", ha asegurado, añadiendo que tampoco tenía conocimiento sobre "la estrategia de la señora Cospedal o si la tenía".
En cuanto a si se realizó alguna investigación en cuanto al uso de fondos reservados que se habrían dedicado para contrarrestar los efectos de Gürtel y de los papeles de Bárcenas, ha manifestado no saberlo porque "no era mi competencia. El CNI tiene sus propios gastos reservados".
Sobre el espionaje a Bárcenas, ha rechazado que Mariano Rajoy se interesara por ello, matizando que "conmigo no, desde luego". "Lo que haya dicho Rajoy en esta sala bien dicho está", asegura Sáenz de Santamaría, que niega haber conocido al abogado Javier Iglesias, que según la declaración de Luis Bárcenas, actuaba como intermediario del PP.
Asimismo ha defendido la declaración del expresidente del Gobierno en el juicio, asegurando que "lo que haya dicho, bien está". Preguntada por si el CNI investigó a Bárcenas, ha respondido no saberlo
Su declaración no ha sobrepasado los 20 minutos y la mayoría de preguntas, la ex número dos de Rajoy ha respondido un "no" o "no recuerdo".
Más Noticias
- La Princesa Leonor estudiará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, en Madrid
- Morante de la Puebla quiere cumplir todos los compromisos de su agenda acelerando su recuperación
- Muere Cosme Delclaux, el abogado secuestrado por ETA durante 232 días: uno de los secuestros más largos perpetrados por la banda
