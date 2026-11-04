Tras la dimisión de Óscar Puente, ¿quién asumirá el cargo?

Hasta que el real decreto de su cese aparezca en el BOE, el ministro Óscar Puente seguirá siendo el titular de Transportes. El cambio no será automático, la renuncia que ha pillado hasta al presidente del Gobierno por sorpresa, confirma que en el partido no tenían un sucesor ni un número dos en el ministerio. ¿Quién asumirá el cargo?

Las opciones del Gobierno

Con esta dimisión, se abren nuevas ventanas. La legislación no establece un procedimiento específico, tampoco la Constitución ni la Ley del Gobierno. Eso sí, la Ley Fundamental atribuye al Rey la potestad de nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente (artículo 62, apartado e), y además lo dice por partida doble: "Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente", reza el artículo 100.

La dimisión tiene que convertirse en un acto formal de separación. Así que las palabras de Puente solo tendrán efecto cuando su cese aparezca en el Boletín Oficial del Estado, en un real decreto firmado, como corresponde, por el Rey. En ese texto figurará muy probablemente, con una formulación u otra, que el cesado lo hace "a petición propia".

Pedro Sánchez propondrá al Rey la persona que asumirá el cargo. En las dimisiones del actual Gobierno desde 2018, sólo hay una única excepción, hasta la de Puente, del ministro de Cultura y Deportes Màxim Huerta, que renunció poco después de su nombramiento para el primer Gabinete de Pedro Sánchez en junio de 2018, para dejar por completo la política tras un escándalo por un fraude al fisco.

La Ley recoge poder poner un suplente

La Ley también recoge la posibilidad de establecer una suplencia, aunque esa figura parece concebida sobre todo para supuestos de ausencia, enfermedad u otro tipo de impedimento. El artículo 13.2 de la Ley del Gobierno dispone que se hará por real decreto del presidente y que las competencias huérfanas corresponderán a otro miembro del Ejecutivo.

Mientras Pedro Sánchez toma una decisión para elegir al suplente, asumir el cargo él u otra opción, este no asume el conjunto de competencias que corresponden al ministro. "La operativa administrativa ordinaria del ministerio seguirá su curso y continuará regida por sus órganos directivos sin esperar a que Óscar Puente tenga sustituto".