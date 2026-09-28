Elías, uno de los acampados en Sol por la crisis de la vivienda: "No nos basta el martes, no es coger el tema de raíz, es calmar la tormenta"

Ni la lluvia parece que vaya a hacer mella en los acampados de la Puerta del Sol. Dos noches consecutivas y la concentración lejos de disminuir va a más. Antena 3 Noticias ha estado esta madrugada viviendo desde el terreno todo lo que ocurría. Los datos ofrecidos indican que en esta segunda jornada de acampada al menos 500 se han congregado en la céntrica plaza madrileña.

El clamor desatado tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada en camilla de la vivienda en la que llevaba residiendo 70 años ha sido imparable. Tras las protestas multitudinarias comenzó la acampada, dejando una imagen muy similar a la que se recuerda del 15M. El sindicato de inquilinas confirma que permanecerán allí, al menos, hasta que este martes se apruebe en el Consejo de Ministros el ya bautizado como 'decreto Maricarmen', pero tampoco se descarta la posibilidad de que estas acampadas se extiendan a más ciudades.

Elías es un estudiante de FP que, incluso con un esguince, ha querido sumarse a la protesta y hoy ha pasado la noche en Sol. Lo hace porque "esto nos incumbe a todos, y mientras no haya una situación de riesgo, que no la está habiendo, está siendo todo pacífico", seguirá en ella. Reconoce Elías que por el momento no hay una hoja de ruta definida.

Aunque la acampada se está relacionando con lo que ocurra este martes en el Consejo de Ministros, Elías nos cuenta que tanto a él como a "mucha gente" eso "no basta". "Me parece que es un parche, no nos parece que sea suficiente, no es coger el tema de raíz, es calmar la tormenta. Los políticos saben precisamente lo que puede provocar esto y el poder que tiene el pueblo, sea de la ideología que sea. Si nos unimos pasan cosas como estas" y advierte: "No hay suficientes antidisturbios que nos puedan parar".

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