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COCINA ABIERTA DE JOSEBA ARGUIÑANO
El error más común al hacer una barbacoa: Joseba Arguiñano revela el secreto para que la carne quede perfecta
Mamen Mendizábal ha confesado al cocinero que suele precipitarse al preparar barbacoas. Joseba Arguiñano le ha explicado la importancia de controlar el calor para conseguir un buen resultado.
Durante su visita a la Cocina abierta de Joseba Arguiñano, la periodista Mamen Mendizábal ha reconocido que le encanta organizar reuniones con amigos, pero que todavía no domina las barbacoas. Su principal problema es la impaciencia, ya que suele colocar los alimentos antes de tiempo.
El chef le ha explicado que una buena barbacoa necesita suficiente intensidad para asar los alimentos y evitar que se cuezan. Además, ha señalado que algunas carnes, como el pollo, requieren más tiempo, mientras que las chuletas, las costillas y los pescados necesitan un calor más potente.