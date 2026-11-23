Durante su visita a la Cocina abierta de Joseba Arguiñano, la periodista Mamen Mendizábal ha reconocido que le encanta organizar reuniones con amigos, pero que todavía no domina las barbacoas. Su principal problema es la impaciencia, ya que suele colocar los alimentos antes de tiempo.

El chef le ha explicado que una buena barbacoa necesita suficiente intensidad para asar los alimentos y evitar que se cuezan. Además, ha señalado que algunas carnes, como el pollo, requieren más tiempo, mientras que las chuletas, las costillas y los pescados necesitan un calor más potente.