Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Rego cifra en 1.342 los menores en Ceuta y prevé derivarlos a la península "en pocas semanas"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado este viernes de que 1.342 niños y niñas se encuentran registrados en el sistema de acogida de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos de la pasada semana.

Rego ha reconocido que la situación es "compleja", aunque ha confiado en que el reparto de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas pueda comenzar en "pocas semanas". Según ha explicado, un equipo del Ministerio se desplazará a Ceuta el próximo día 16 para acelerar los trámites de identificación y acogida.

Durante su visita a la ciudad autónoma, la ministra tiene previsto reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y representantes de distintas organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.

El rey viajará a Ceuta

Felipe VI ha trasladado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, su intención de visitar la ciudad autónoma tras la crisis migratoria desencadenada hace una semana. El anuncio se produjo durante la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de Marivent, en Palma, un encuentro centrado en la situación que atraviesa Ceuta y que podría desembocar en un viaje histórico, ya que el actual monarca nunca ha visitado oficialmente Ceuta ni Melilla desde su proclamación.

El encuentro, que se prolongó durante cerca de una hora y cuarto, sirvió para analizar la evolución de la emergencia y el estado de la ciudad. Al término de la reunión, Vivas aseguró que Felipe VI mantiene su compromiso de desplazarse a Ceuta, aunque sin concretar una fecha. De realizarse, sería la primera visita de los Reyes a las ciudades autónomas en doce años de reinado. La última presencia de un monarca español en Ceuta y Melilla se produjo en 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a ambas ciudades, una visita que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

La situación de los menores centra la preocupación

Mientras tanto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya se encuentra en Ceuta para conocer sobre el terreno la situación de los menores migrantes no acompañados. Durante su estancia mantendrá reuniones con representantes institucionales y entidades sociales que trabajan con la infancia.

La ministra ha defendido la necesidad de reforzar la protección de estos menores y ha afirmado: "Entiendo las críticas, hay imágenes que no nos gustan. Es lamentable que se use a las personas más vulnerables para hacer política".

El Gobierno ceutí cifra en unos 1.100 los menores acogidos, aunque asociaciones vecinales, que elaboran censos propios, consideran que el número podría ser superior. Paralelamente, una fuente diplomática marroquí ha asegurado a EFE que Rabat está dispuesto a recibir a los menores que cruzaron la frontera, siempre que España elimine "cualquier obstáculo judicial o administrativo" que dificulte su retorno.

Los servicios sanitarios continúan bajo presión

La crisis también sigue pasando factura al sistema sanitario. Solo en las últimas 24 horas se han realizado 335 asistencias médicas. Los profesionales atienden de forma constante a personas con fracturas, heridas por arma blanca, traumatismos e infecciones, además de pacientes con enfermedades previas que se han agravado tras varios días viviendo a la intemperie.

Aunque la ministra de Sanidad sostiene que "no ha habido colapso", los sanitarios reconocen que afrontan una situación inédita. Algunos aseguran que nunca habían vivido una emergencia similar y mantienen la atención de forma ininterrumpida mientras la ciudad continúa intentando recuperar la normalidad.

Al mismo tiempo, numerosos vecinos siguen reclamando un refuerzo de la presencia policial, especialmente en los barrios periféricos, donde denuncian que persisten los campamentos improvisados y la sensación de inseguridad.

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