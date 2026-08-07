Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Rego cifra en 1.342 los menores en Ceuta y prevé derivarlos a la península "en pocas semanas"
Durante su visita a la ciudad autónoma, la ministra tiene previsto reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado este viernes de que 1.342 niños y niñas se encuentran registrados en el sistema de acogida de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos de la pasada semana.
Rego ha reconocido que la situación es "compleja", aunque ha confiado en que el reparto de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas pueda comenzar en "pocas semanas". Según ha explicado, un equipo del Ministerio se desplazará a Ceuta el próximo día 16 para acelerar los trámites de identificación y acogida.
Durante su visita a la ciudad autónoma, la ministra tiene previsto reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y representantes de distintas organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.
El rey viajará a Ceuta
Felipe VI ha trasladado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, su intención de visitar la ciudad autónoma tras la crisis migratoria desencadenada hace una semana. El anuncio se produjo durante la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de Marivent, en Palma, un encuentro centrado en la situación que atraviesa Ceuta y que podría desembocar en un viaje histórico, ya que el actual monarca nunca ha visitado oficialmente Ceuta ni Melilla desde su proclamación.
El encuentro, que se prolongó durante cerca de una hora y cuarto, sirvió para analizar la evolución de la emergencia y el estado de la ciudad. Al término de la reunión, Vivas aseguró que Felipe VI mantiene su compromiso de desplazarse a Ceuta, aunque sin concretar una fecha. De realizarse, sería la primera visita de los Reyes a las ciudades autónomas en doce años de reinado. La última presencia de un monarca español en Ceuta y Melilla se produjo en 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a ambas ciudades, una visita que provocó una crisis diplomática con Marruecos.
La situación de los menores centra la preocupación
Mientras tanto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya se encuentra en Ceuta para conocer sobre el terreno la situación de los menores migrantes no acompañados. Durante su estancia mantendrá reuniones con representantes institucionales y entidades sociales que trabajan con la infancia.
La ministra ha defendido la necesidad de reforzar la protección de estos menores y ha afirmado: "Entiendo las críticas, hay imágenes que no nos gustan. Es lamentable que se use a las personas más vulnerables para hacer política".
El Gobierno ceutí cifra en unos 1.100 los menores acogidos, aunque asociaciones vecinales, que elaboran censos propios, consideran que el número podría ser superior. Paralelamente, una fuente diplomática marroquí ha asegurado a EFE que Rabat está dispuesto a recibir a los menores que cruzaron la frontera, siempre que España elimine "cualquier obstáculo judicial o administrativo" que dificulte su retorno.
Los servicios sanitarios continúan bajo presión
La crisis también sigue pasando factura al sistema sanitario. Solo en las últimas 24 horas se han realizado 335 asistencias médicas. Los profesionales atienden de forma constante a personas con fracturas, heridas por arma blanca, traumatismos e infecciones, además de pacientes con enfermedades previas que se han agravado tras varios días viviendo a la intemperie.
Aunque la ministra de Sanidad sostiene que "no ha habido colapso", los sanitarios reconocen que afrontan una situación inédita. Algunos aseguran que nunca habían vivido una emergencia similar y mantienen la atención de forma ininterrumpida mientras la ciudad continúa intentando recuperar la normalidad.
Al mismo tiempo, numerosos vecinos siguen reclamando un refuerzo de la presencia policial, especialmente en los barrios periféricos, donde denuncian que persisten los campamentos improvisados y la sensación de inseguridad.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Guardia Civil detiene a tres personas que llevaban en un yate a dos migrantes
La Guardia Civil ha detenido este viernes en Ceuta a tres personas acusadas de intentar cruzar el Estrecho de Gibraltar en un yate en el que viajaban ocultos dos migrantes que habían accedido a la ciudad autónoma durante la entrada masiva del pasado 30 de julio.
La actuación fue llevada a cabo por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil dentro del dispositivo especial de control y vigilancia desplegado en el entorno marítimo de Ceuta a raíz de la crisis migratoria.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Fiscalía avisa de que actuará si alguna comunidad rechaza acoger menores de Ceuta
La Fiscalía General del Estado ha aprobado un decreto con instrucciones para garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados afectados por la crisis migratoria en Ceuta y ha advertido de que actuará si alguna comunidad autónoma se niega a recibirlos.
Según las directrices firmadas por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, cuando una comunidad rechace o retrase la acogida de menores reubicados, el fiscal del territorio de origen deberá comunicar la situación al fiscal competente del lugar de destino para supervisar el cumplimiento de la resolución de traslado.
La Fiscalía ha explicado que estas pautas buscan coordinar la actuación de los fiscales implicados en las reubicaciones y asegurar la protección y el bienestar de los menores durante todo el proceso.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Interior despliega otros 45 agentes de la UIP de la Policía en Ceuta para reforzar el dispositivo de seguridad
El Ministerio del Interior desplegará este viernes una nueva Unidad de Intervención Policial (UIP), formada por 45 agentes, para reforzar el dispositivo de la Policía Nacional en Ceuta ante la crisis migratoria.
Con este nuevo contingente, los refuerzos enviados desde el pasado 30 de julio ascienden a 225 agentes de la UIP, después de la incorporación de efectivos procedentes de Sevilla, la UIP Central y la unidad de Málaga. Todos ellos desempeñan labores de seguridad ciudadana en la ciudad autónoma.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: suspendido el registro de menores por el descontrol y el tumulto de cientos de niños migrantes agolpados ante la Policía
El registro de menores en Ceuta ha quedado suspendido después de que un gran numero de migrantes no acompañados se haya agolpado delante de una comisaría para poder ser registrados. Ante la situación y después de que una valla acabara en el suelo debido a la aglomeración y a la presión de querer ir hacia adelante, las autoridades han decidido suspender el registro.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno advierte un cambio en la llegada de menores: muy pequeños y muchas niñas
El Gobierno ha advertido de que la reciente crisis migratoria en Ceuta ha supuesto un cambio en el perfil de los menores que han llegado a la ciudad autónoma, con un aumento de niñas y de niños menores de 13 años.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado durante su visita a Ceuta que, a diferencia de la crisis de 2021, en esta ocasión se ha detectado la llegada de menores de menor edad, lo que obliga a prestar una atención prioritaria a los casos más vulnerables.
Fuentes policiales han señalado que, en la entrada masiva registrada en mayo de 2021, la mayoría de los menores tenían entre 15 y 17 años, un perfil diferente al observado tras los acontecimientos del pasado 30 de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vox reclama desplegar al Ejército en Ceuta y Melilla ante el riesgo de nuevos intentos de entrada
Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que solicita al Gobierno el despliegue de las Fuerzas Armadas y un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla ante el riesgo de nuevos intentos de entrada masiva de migrantes.
La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Defensa, plantea también reforzar la presencia de la Armada en la frontera marítima y dotar a los efectivos de los medios necesarios para impedir nuevos accesos irregulares.
Además, la formación sostiene que un nuevo intento de entrada podría facilitar la infiltración de personas vinculadas al terrorismo, la delincuencia organizada o los servicios de inteligencia marroquíes.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El PP avisa que no puede haber impunidad política con 150 muertos y un ataque territorial
La vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado al Gobierno de no haber aclarado aún las cifras ni la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado que se depuren responsabilidades políticas.
Ezcurra ha asegurado que todavía se desconoce cuántas personas cruzaron la frontera de forma irregular, cuántas han sido retornadas y cuántas permanecen en la ciudad autónoma. También ha cuestionado si el Ejecutivo disponía de información previa sobre la entrada masiva de migrantes y qué medidas piensa adoptar para evitar que se repita una situación similar.
La dirigente popular ha criticado además el intercambio de reproches entre los ministros de Defensa e Interior y ha advertido de que su partido seguirá exigiendo explicaciones sobre la gestión de la crisis.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Óscar López dice que el Gobierno trabaja para que el Mundial con Marruecos sea un éxito
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes que el Gobierno mantiene su compromiso con la organización del Mundial de 2030 junto a Marruecos y Portugal y trabaja para que el torneo sea un éxito.
En una rueda de prensa, López ha recordado que la candidatura conjunta fue la elegida por la FIFA siguiendo sus procedimientos y ha descartado valorar otras opciones de organización.
Sus declaraciones llegan después de que varios partidos en España y Portugal plantearan excluir a Marruecos como país anfitrión tras la crisis migratoria registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, una posibilidad sobre la que el ministro ha evitado pronunciarse más allá de reiterar el respaldo del Ejecutivo al proyecto aprobado por la FIFA.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El PSOE denuncia el "periplo de la vergüenza" del Gobierno extremeño en contra de la acogida de menores
El PSOE de Extremadura ha criticado este viernes la oposición del Gobierno autonómico a la acogida de menores migrantes y ha calificado de "periplo de la vergüenza" las intervenciones del vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, en distintos medios de comunicación nacionales.
Los socialistas han censurado especialmente que el también líder regional de Vox anunciara que utilizará todos los recursos políticos, administrativos y jurídicos para impedir el reparto de menores entre las comunidades autónomas. A su juicio, se trata de niños y adolescentes que necesitan protección y cuyos derechos deben ser garantizados por las administraciones.
Además, el PSOE ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, permitir que Vox marque la posición del Ejecutivo extremeño en materia migratoria y ha acusado al Gobierno regional de priorizar la confrontación política frente a los problemas de la comunidad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez anuncia nuevas medidas para asistir a los migrantes y acelerar la normalización en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes una reunión telemática de coordinación con varios ministros para analizar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta y acordar nuevas actuaciones destinadas a recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.
En el encuentro han participado las ministras Margarita Robles, Elma Saiz y Sira Rego, así como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según ha informado Moncloa, durante la reunión se ha hecho balance de las actuaciones en marcha y se ha acordado impulsar nuevas medidas para atender a los migrantes que permanecen en Ceuta y reforzar la seguridad y el bienestar de la población.
El Ejecutivo ha reiterado su compromiso de movilizar todos los recursos necesarios para que la ciudad autónoma recupere la normalidad "en el menor tiempo posible".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Defensor del Pueblo pide escuchar a los menores de Ceuta y acelerar su acogida conforme a la ley
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado que se escuche a los menores migrantes que permanecen en Ceuta y ha pedido aplicar la legislación vigente para facilitar su distribución entre las comunidades autónomas.
En una declaración, Gabilondo ha destacado la respuesta solidaria de la ciudadanía ceutí y de las entidades sociales ante la emergencia humanitaria, al tiempo que ha subrayado que la ciudad autónoma no puede asumir en solitario la atención de un número tan elevado de menores.
Asimismo, ha insistido en que la prioridad debe ser atender y escuchar a estos niños y adolescentes, en lugar de limitarse a observar su situación, y ha defendido una actuación coordinada entre las administraciones para dar una respuesta ajustada a la legalidad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Gavira acusa al Gobierno de no aplicar el acuerdo con Marruecos para el retorno de menores
El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y dirigente de Vox, Manuel Gavira, ha acusado al Gobierno de no aplicar el acuerdo bilateral con Marruecos que, a su juicio, permitiría facilitar el retorno de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Gavira ha defendido que el interés de los menores pasa por reunirse con sus familias y ha cuestionado la política del Ejecutivo respecto a su distribución entre las comunidades autónomas.
El dirigente de Vox ha reiterado además el rechazo de Andalucía al reparto de menores procedentes de Ceuta, en línea con la posición mantenida por su partido en el resto de comunidades donde tiene representación.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: España manda un ultimátum a Italia y anuncia "medidas proporcionales" si no levanta las restricciones en dos días
El Gobierno ha instado a Italia a levantar antes del domingo 9 de agosto los controles fronterizos reimplantados tras la crisis migratoria de Ceuta y ha advertido de que, si no lo hace, España adoptará "medidas proporcionales" para defender los intereses de sus ciudadanos.
Fuentes del Ejecutivo consideran que la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni, aplicada desde el pasado 1 de agosto, ha afectado a la libre circulación de viajeros en pleno periodo estival y denuncian que fue adoptada de forma unilateral, sin previo aviso y sin ajustarse, a su juicio, al Código de Fronteras Schengen.
Además, el Gobierno sostiene que Italia basa su decisión en una premisa errónea, al recordar que Ceuta cuenta con un régimen especial dentro del espacio Schengen y que los migrantes que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma no pueden circular libremente por él. También subraya que la inmensa mayoría de estas personas ya ha sido devuelta a Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Rego cifra en 1.342 los menores registrados en Ceuta y prevé que en "pocas semanas" empiecen a derivarse a la península
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha informado este viernes de que 1.342 menores se encuentran registrados en el sistema de acogida de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos de la pasada semana.
Rego ha reconocido que la situación es "compleja", aunque ha confiado en que el reparto de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas pueda comenzar en "pocas semanas". Según ha explicado, un equipo del Ministerio se desplazará a Ceuta el próximo día 16 para acelerar los trámites de identificación y acogida.
Durante su visita a la ciudad autónoma, la ministra tiene previsto reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y representantes de distintas organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Junts insiste en que sus siete votos en el Congreso "no servirán para llevar menores a Cataluña"
La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha reiterado que los siete diputados de su formación en el Congreso no respaldarán ninguna iniciativa que suponga el traslado de menores migrantes desde Ceuta a Cataluña.
Sales ha defendido que Junts ya condicionó el anterior decreto sobre el reparto de menores al considerar que Cataluña había realizado un esfuerzo de acogida superior al de otros territorios.
En este sentido, ha asegurado que la posición del partido no ha cambiado tras la crisis migratoria registrada en Ceuta y ha insistido en que la comunidad ya ha sido "sobradamente solidaria".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vox reclama la devolución a Marruecos de los menores migrantes y rechaza su traslado a la Península
El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley en la que reclama el retorno a Marruecos de todos los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio, así como la paralización inmediata de su traslado a la Península.
La formación sostiene que debe aplicarse el acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 2007 sobre la prevención de la emigración irregular de menores, que contempla su retorno asistido al entorno familiar o a las instituciones de protección de su país de origen para favorecer su reintegración.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Armada refuerza su despliegue en Ceuta con dos fragatas más
La Armada ha ampliado su dispositivo en Ceuta con la incorporación de las fragatas Santa María y Navarra, que ya patrullan la bahía sur de la ciudad dentro del operativo extraordinario desplegado por el Ministerio de Defensa tras la crisis migratoria de la pasada semana.
Ambos buques se suman al Buque de Acción Marítima Rayo, desplegado el lunes, y al buque de apoyo logístico que llegó este jueves al puerto ceutí para reforzar las capacidades de las unidades militares destinadas en la ciudad autónoma.
El objetivo del refuerzo es aumentar la vigilancia marítima en el entorno de Ceuta y apoyar a los efectivos de la Comandancia General, cuya actividad se ha intensificado por el incremento de la presión migratoria.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El PSOE asegura que el Rey visitará Ceuta "cuando sea oportuno" y en coordinación con el Gobierno
El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha afirmado que Felipe VI visitará Ceuta "cuando sea oportuno" y que ese desplazamiento se organizará en coordinación con el Gobierno.
En una rueda de prensa en la sede del PSOE, López ha restado importancia a la cuestión y ha hablado de una situación de "normalidad absoluta", después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, señalara que el monarca le había trasladado su compromiso de visitar la ciudad autónoma.
Preguntado también por las peticiones de algunos partidos para excluir a Marruecos de la organización del Mundial de 2030, el ministro ha recordado que la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos fue la elegida por la FIFA y ha asegurado que el objetivo del Gobierno es que el torneo sea un éxito.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El PSOE pide a Guardiola que se pronuncie sobre el rechazo de Vox al reparto de menores
El PSOE de Extremadura ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare si respalda las declaraciones de su vicepresidente, Óscar Fernández, quien ha reiterado su oposición a la acogida de más menores migrantes no acompañados en la comunidad.
Los socialistas han calificado de "muy graves" las palabras del dirigente de Vox, después de que anunciara que utilizará "todos los medios políticos, administrativos y jurídicos" para impedir el reparto de menores entre las comunidades autónomas.
Además, el PSOE ha recordado que se trata de niños y adolescentes que requieren protección y ha subrayado que las administraciones tienen la obligación de garantizar sus derechos y su atención.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Óscar López insta al PP a aplicar el reparto de menores entre comunidades autónomas
El ministro Óscar López ha defendido este viernes la coordinación entre el Gobierno y las autoridades de Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria y humanitaria que atraviesa la ciudad autónoma.
En relación con el reparto de menores migrantes no acompañados, López ha recordado que existe un mecanismo de solidaridad entre comunidades autónomas basado en criterios objetivos y ha pedido a las autonomías, especialmente a las gobernadas por el PP, que cumplan con lo establecido por la ley.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Rego asegura que se priorizará la reagrupación familiar de los menores migrantes
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que el Gobierno dará prioridad a la reagrupación familiar de los menores migrantes mediante un proceso individualizado y con todas las garantías jurídicas.
Rego ha explicado que cada caso será evaluado por servicios técnicos especializados para proteger el interés superior del menor y ha señalado que la atención se centrará primero en los niños y niñas más vulnerables, aunque ha asegurado que todos recibirán asistencia.
Sobre las estimaciones que apuntan a que podría haber más de 4.000 menores en las calles de Ceuta, la ministra ha pedido prudencia y ha instado a esperar a que concluya el proceso de identificación que está llevando a cabo la Policía Nacional.
Sira Rego: "Estamos agilizando la identificación para iniciar cuanto antes la acogida de los menores"
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha visitado este viernes Ceuta y ha asegurado que el Gobierno trabaja para acelerar la identificación de los menores migrantes y poner en marcha su acogida "lo antes posible".
Rego ha señalado que actualmente hay 1.342 menores registrados en la ciudad autónoma y ha reconocido que la situación se ha complicado por la llegada de más personas. En este contexto, ha explicado que el Ejecutivo estudia habilitar nuevos espacios de acogida.
Además, ha anunciado que la próxima semana se celebrará una reunión con las comunidades autónomas y que a finales de agosto tendrá lugar la Conferencia Sectorial de Infancia, en la que se prevé aprobar una partida presupuestaria urgente destinada a la atención de estos menores.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Decenas de menores esperan ser identificados ante la Comisaría de Ceuta
Decenas de menores que accedieron de forma irregular a Ceuta el pasado 30 de julio permanecen desde primera hora de este viernes a las puertas de la Jefatura Superior de Policía para completar su proceso de identificación.
Según las primeras informaciones, muchos de estos menores no habían sido identificados hasta ahora porque no acudieron a los centros de acogida habilitados y permanecían deambulando por distintos puntos de la ciudad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El PP critica que el Gobierno no haya solicitado más apoyo a la UE por la crisis de Ceuta
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha criticado al Gobierno por no haber solicitado más recursos a la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta desde hace más de una semana.
Montserrat hizo estas declaraciones tras la intervención del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, en la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, donde se abordó la situación en la ciudad autónoma.
El PP reclama que varios ministros comparezcan la próxima semana en el Senado por la crisis de Ceuta
El Partido Popular ha solicitado que varios ministros comparezcan la próxima semana en el Senado para informar sobre la gestión de la crisis migratoria desencadenada en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
La petición coincide con la decisión del Gobierno de registrar este viernes en el Congreso la solicitud de comparecencia extraordinaria de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa, previstas para la última semana de agosto.
El Ejecutivo defiende que las explicaciones se produzcan en el Congreso para evitar duplicidades, después de que el PP registrara las mismas solicitudes en ambas cámaras, y recuerda que la Cámara Baja tiene prevalencia constitucional.
Vox exige la dimisión de Vivas y critica su "lloriqueo pemanente"
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha cargado contra el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por su gestión de la llegada de menores migrantes a la ciudad autónoma y le ha exigido que dimita.
Fúster ha criticado que Vivas reclame el reparto de estos menores entre las comunidades autónomas y le ha reprochado que no defienda su devolución a Marruecos. Según ha sostenido, tanto la legislación como los acuerdos internacionales contemplan el retorno de los menores a su país de origen, donde, a su juicio, deben reunirse con sus familias.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Muere un migrante que intentó entrar en Ceuta en parapente
Un joven migrante de origen subsahariano ha fallecido este viernes tras precipitarse al mar mientras intentaba acceder de forma irregular a Ceuta en parapente, según ha informado la Guardia Civil.
El suceso se produjo sobre las 08.00 horas en la zona de Benzú, en la bahía norte, cuando los agentes detectaron a una persona que trataba de alcanzar la ciudad autónoma desde territorio marroquí. De acuerdo con los primeros indicios, el migrante pretendía aterrizar cerca de la frontera, pero perdió el control del parapente y cayó al agua.
Los efectivos de la Guardia Civil se desplazaron de inmediato al lugar, aunque cuando llegaron solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Dolors Montserrat acusa al Gobierno de haber "perdido el control" de la frontera de Ceuta
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha reclamado que todos los menores migrantes llegados a Ceuta sean identificados de forma individual antes de estudiar su posible reparto entre las comunidades autónomas.
En una entrevista en EsRadio, Montserrat ha recordado que la Ley de Extranjería establece que debe comprobarse la identidad y la edad de cada menor antes de adoptar cualquier medida. Además, ha acusado al Gobierno de haber "perdido el control" de la frontera y ha sostenido que ahora pretende "repartir por España las consecuencias de su fracaso", al tiempo que ha pedido reforzar la preparación ante un posible nuevo intento de entrada masiva.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ascienden a 82 los fallecidos en Ceuta
La cifra de personas fallecidas en el intento de cruzar la frontera hacia Ceuta ha ascendido a 82 después de que este jueves fueran recuperados dos nuevos cadáveres en el mar.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Al menos 1.300 menores no acompañados siguen en Ceuta
El último dato conocido de manera oficial es de 1.342 migrantes menores de edad en suelo ceutí, sin embargo, medios locales apuntan a que esta cifra sería mayor.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Robles, Marlaska, Bolaños y Albares comparecerán en el Congreso por la crisis de Ceuta
El Gobierno ha registrado este viernes en el Congreso la solicitud de comparecencia extraordinaria, a petición propia, de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños para informar sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
Según fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Margarita Robles comparecerá el 25 de agosto ante la Comisión de Defensa; Félix Bolaños lo hará el día 27 en la Comisión de Seguridad Nacional; y Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares intervendrán el 28 de agosto ante las comisiones de Interior y Exteriores, respectivamente.
El Ejecutivo explica que los cuatro ministros darán cuenta de las actuaciones realizadas en el ámbito de sus competencias tras los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio.
La decisión llega después de que el Partido Popular solicitara las mismas comparecencias tanto en el Congreso como en el Senado. El Gobierno sostiene que, para evitar duplicidades y dada la relevancia del asunto, las explicaciones se ofrecerán este mismo mes en el Congreso de los Diputados.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Rescatadas 57 personas tras la llegada de cuatro pateras a Baleares
Un total de 57 personas migrantes han sido rescatadas este jueves tras la localización de cuatro pateras en aguas de Cabrera y Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
La primera intervención tuvo lugar a las 15.00 horas, cuando fueron auxiliadas 19 personas de origen magrebí después del naufragio de su embarcación, a 12 millas al sureste de Cabrera. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, incluidos sus helicópteros.
Horas después, Salvamento Marítimo rescató a otras 13 personas a tres millas al suroeste de Formentera. Además, un migrante fue localizado en tierra, en la localidad de Sant Francesc, tras llegar presuntamente en patera. La última actuación de la jornada permitió rescatar a otras 24 personas a siete millas al sureste de La Mola, en un dispositivo conjunto entre Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.
Con estas llegadas, Baleares registró durante el jueves un total de 106 migrantes interceptados en siete pateras. En lo que va de año, el archipiélago ha recibido 219 embarcaciones con 4.145 personas a bordo en situación irregular.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Felipe VI visitará Ceuta por primera vez desde su proclamación
Felipe VI ha trasladado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, su intención de visitar la ciudad autónoma tras la crisis migratoria desencadenada hace una semana. El anuncio se produjo durante la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de Marivent, en Palma, un encuentro centrado en la situación que atraviesa Ceuta y que podría desembocar en un viaje histórico, ya que el actual monarca nunca ha visitado oficialmente Ceuta ni Melilla desde su proclamación.
La AUME reclama reforzar la capacidad de actuación del Ejército en Ceuta
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha reclamado que las autoridades garanticen que las unidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en Ceuta dispongan de todos los medios necesarios para responder a un posible nuevo intento de entrada masiva de migrantes.
La asociación considera "imprescindible" que los militares cuenten con los recursos materiales, logísticos y de personal suficientes, además de la formación adecuada, para intervenir de forma eficaz, coordinada y segura en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A su juicio, los efectivos destinados en la ciudad autónoma no deben afrontar una crisis de estas características sin la preparación y los medios necesarios.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ochenta y dos cuerpos recibidos en el Instituto de Medicina Legal
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha recibido ya los cuerpos de 82 personas fallecidas en el mar cuando intentaban alcanzar la ciudad autónoma, después de que este jueves fueran recuperados otros dos cadáveres.
Hasta el momento, los médicos forenses han practicado 80 autopsias y han logrado identificar a cuatro de las víctimas. La autopsia de los dos últimos cuerpos recuperados está prevista para este viernes. De los 82 cadáveres, 80 corresponden a personas fallecidas durante la entrada masiva de migrantes, mientras que los otros dos fueron localizados los días 29 y 30 de julio, antes del inicio de esa llegada.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos asegura que aceptará el retorno de menores si España elimina las trabas judiciales
Marruecos ha asegurado que está dispuesto a acoger a todos los menores marroquíes no acompañados que permanecen en España, siempre que se eliminen los "obstáculos judiciales y administrativos" que, a su juicio, dificultan su retorno. Así lo afirmó este jueves una fuente diplomática marroquí a EFE.
La misma fuente señaló que el rey Mohamed VI ha dado instrucciones para impulsar el regreso de estos menores a su país de origen y rechazó las acusaciones de que Marruecos haya incumplido sus compromisos en esta materia. Además, criticó que este asunto se utilice con fines políticos en el debate público español.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Cuatro ministros comparecerán en agosto en el Congreso por la crisis de Ceuta
El Gobierno solicitará este viernes la comparecencia extraordinaria en el Congreso de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa para informar sobre la gestión de la crisis migratoria registrada en Ceuta la pasada semana.
El Ejecutivo plantea que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el día 27; y los titulares de Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, el 28. Las comparecencias se celebrarán, a petición propia, ante las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores.
La decisión llega después de que el Partido Popular registrara la misma solicitud de comparecencias tanto en el Congreso como en el Senado. El Gobierno defiende que, para evitar duplicidades y dada la relevancia del asunto, las explicaciones se ofrezcan en el Congreso, al tratarse de la Cámara con prevalencia constitucional.
Paralelamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes desde Lanzarote una reunión telemática de coordinación con varios ministros para hacer seguimiento de la evolución de la crisis en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez presidirá este viernes una reunión telemática sobre Ceuta con varios ministros
Pedro Sánchez encabezará este viernes una reunión telemática de seguimiento con varios miembros del Gobierno para evaluar la situación en Ceuta, marcada por la crisis migratoria desencadenada tras la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos. El encuentro se celebrará una semana después de la visita del presidente a la ciudad autónoma.
En la reunión participarán la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Además, asistirá el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez, en representación del ministro José Manuel Albares, que se encuentra en Colombia acompañando al rey en la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Policía investiga la violación de una menor migrante
la Policía investiga una violación sufrida por una menor que llegó a la ciudad entre el 30 y 31 de julio la Policía investiga una violación sufrida por una menor que llegó a la ciudad entre el 30 y 31 de julio.
La víctima fue atendida en el Hospital Universitario de la ciudad autónoma, según fuentes policiales. Tras ser atendida por los médicos, puso la denuncia. Actualmente, la investigación sigue abierta y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del caso ni sobre las personas implicadas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Mesa del Senado se reúne hoy tras la petición del PP de habilitar agosto para abordar la crisis de Ceuta
La Mesa del Senado se reúne este viernes a las 10.00 horas para decidir sobre la petición del Partido Popular de habilitar el mes de agosto y celebrar varias comisiones parlamentarias para analizar la crisis migratoria en Ceuta.
Los populares, que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta, reclaman las comparecencias de varios ministros y la convocatoria de las comisiones de Defensa, Interior, Exteriores y la Comisión Mixta de Seguridad Nacional al considerar que la situación requiere una respuesta urgente del Gobierno.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los médicos detectan infecciones y patologías agravadas entre los migrantes
Además de las lesiones traumáticas, los equipos sanitarios de Ceuta atienden numerosos casos de enfermedades infecciosas y patologías previas agravadas por las condiciones del viaje y la estancia en la ciudad. Los profesionales alertan de la aparición de infecciones como la sarna, que serán comunicadas a las autoridades sanitarias, así como del empeoramiento de enfermedades como la diabetes o el asma. Muchos pacientes llegan también con heridas en los pies tras recorrer largas distancias descalzos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los sanitarios de Ceuta atienden un goteo constante de heridos tras la crisis
Los servicios de urgencias continúan soportando una intensa presión una semana después de la entrada masiva de migrantes. En las últimas 24 horas se han realizado 335 asistencias sanitarias y los profesionales aseguran que siguen llegando pacientes con lesiones de gravedad. Fracturas faciales, mandíbulas rotas, heridas por arma blanca, traumatismos en los pies e infecciones forman parte de los casos que atienden a diario. Aunque el Ministerio de Sanidad niega que exista colapso, los médicos reconocen que nunca habían afrontado una situación similar.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La situación de las niñas migrantes preocupa por el riesgo de explotación
Las entidades que trabajan sobre el terreno alertan de la especial vulnerabilidad de las niñas que permanecen solas en Ceuta tras la crisis migratoria. Más de un centenar ha sido trasladado a un colegio habilitado de forma provisional mientras los servicios sociales organizan su atención. El principal temor es que puedan convertirse en víctimas de mafias o sufrir agresiones. De hecho, ya se ha presentado una denuncia por la presunta violación de una menor de 17 años.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los voluntarios elaboran censos para localizar y proteger a los menores
Ante la falta de un registro completo, asociaciones vecinales y voluntarios han comenzado a elaborar censos propios para identificar a los menores que permanecen en Ceuta. Recogen nombres, edades y teléfonos de contacto con el objetivo de facilitar su protección y permitir que sus familias conozcan su situación. "Para que sepan que están vivos, que están bien", explica uno de los colaboradores.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las largas colas para registrar a los menores reflejan la presión en Ceuta
Decenas de menores no acompañados esperan durante horas frente a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para completar su identificación. Bajo altas temperaturas, muchos aguardan sin apenas recursos para formalizar su registro. Durante la jornada se han producido incluso desmayos, obligando a intervenir a los servicios sanitarios. La mayoría procede de zonas como El Príncipe o de antiguos asentamientos improvisados, donde han permanecido desde su llegada a la ciudad tras la entrada masiva registrada hace una semana.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Un posible viaje de Felipe VI a Ceuta marcaría un hito institucional
La intención de Felipe VI de desplazarse a Ceuta supondría un hecho inédito desde su llegada al trono. El monarca trasladó ese compromiso al presidente ceutí durante su encuentro en Palma, aunque evitó concretar una fecha.
De producirse, sería la primera visita del rey a la ciudad autónoma y pondría fin a una ausencia institucional que se mantiene desde 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron Ceuta y Melilla en un viaje que generó una crisis diplomática con Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La protección de los menores centra la agenda del Gobierno en Ceuta
La atención a los menores migrantes continúa siendo una de las prioridades del Ejecutivo. Coincidiendo con la visita de la ministra Sira Rego a Ceuta, el Gobierno mantiene reuniones para analizar la situación de estos niños y adolescentes. La responsable de Juventud e Infancia ha defendido la necesidad de proteger a los más vulnerables y ha lamentado que "es lamentable que se use a las personas más vulnerables para hacer política", durante los encuentros previstos con instituciones y organizaciones sociales.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos ofrece colaborar en el regreso de los menores no acompañados
El Gobierno marroquí está dispuesto a recibir a los menores no acompañados que cruzaron a Ceuta durante la crisis migratoria, según una fuente diplomática consultada por EFE. Rabat condiciona ese retorno a que España elimine "cualquier obstáculo judicial o administrativo" que pueda retrasar el proceso.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sira Rego viaja a Ceuta para abordar la situación de los menores migrantes
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha iniciado una visita institucional a Ceuta para conocer de primera mano la situación de los menores no acompañados que permanecen en la ciudad. Durante su estancia mantendrá encuentros con representantes institucionales y entidades sociales vinculadas a la atención de la infancia migrante. El objetivo es analizar las necesidades existentes y coordinar la respuesta ante una de las principales consecuencias de la crisis migratoria registrada hace una semana.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Juan Jesús Vivas asegura que Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad
Tras reunirse con Felipe VI, el presidente de Ceuta reconoció que la ciudad todavía no ha dejado atrás las consecuencias de la crisis migratoria. Juan Jesús Vivas trasladó al monarca la situación que atraviesa la ciudad y aseguró que la recuperación avanza con dificultad.
Según explicó, persisten problemas derivados de la presión migratoria y muchos vecinos continúan percibiendo una sensación de inseguridad mientras los servicios públicos siguen sometidos a una elevada carga asistencial.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Felipe VI traslada su apoyo a Ceuta y mantiene su intención de visitar la ciudad
El rey Felipe VI ha reiterado su respaldo a Ceuta durante la reunión mantenida en el Palacio de Marivent con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. En ese encuentro, el monarca expresó su intención de viajar próximamente a Ceuta, una visita que todavía no tiene fecha.
De llevarse a cabo, sería la primera desde su proclamación como rey, ya que nunca ha visitado ni Ceuta ni Melilla durante su reinado. Vivas destacó el compromiso del jefe del Estado y subrayó que la ciudad continúa afrontando las consecuencias de la crisis migratoria.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Buenos días
¡¡Buenos días!!
Iniciamos el minuto a minuto con toda la información que está pasando tras la crisis migratoria en Ceuta.
Gracias por leernos.
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