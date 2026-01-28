Javier Martínez revela que el amigo de Álex sorprendió a su padre con el cuerpo del niño: "Le dice: '¡¿Ves lo que ha conseguido tu madre?!'"

Los conflictos de la familia comenzaron con una separación muy traumática y un intercambio de demandas entre los padres. Según Javier Martínez, periodista de 'Las Provincias', el matrimonio de sumergió en "una batalla judicial por la custodia de los menores".

"No tiene explicación esa explosión de ira"

La misma Guardia Civil no ve encaje en toda la trágica historia al brutal crimen que confesó Juanfran. Los investigadores están sorprendidos por un hecho que sucedió una semana antes del asesinato del pequeño Álex a manos del padre de su mejor amigo: "Una semana antes, en la vista que tuvieron, la madre, la ex del asesino, había renunciado a la custodia de los menores", resalta el periodista.

"Esa batalla judicial la había ganado él, por tanto no tiene explicación esa explosión de ira", consideraba Javier.

"Se me ha ido la cabeza"

El asesino acudió al cuartel de la Guardia Civil a confesar el crimen y una de las frases que pronunció fue "se me ha ido la cabeza", responsabilizando a una acumulación de odio debida a la mala relación con su exmujer y madre de su hijo. Un informe de los servicios sociales desfavorable hacia el progenitor habría añadido aún mas ira: "Me ha vuelto loco", habría declarado el asesino confeso.

Un relato acorde y estremecedor del hijo

Resulta aún más sobrecogedor el testimonio que habría dado el hijo del asesino a la Guardia Civil. Martínez explica que el pequeño "sorprende a su padre golpeando con un bate de béisbol el suelo y el cuerpo ensangrentado de su amigo, al que había apuñalado".

No terminó ahí la crueldad del padre que cuando se vio sorprendido por su hijo y el cuerpo de Álex, se dirigió a su propio hijo queriendo responsabilizar a la madre del conmocionado niño: "¡¿Ves lo que ha conseguido tu madre?!".

