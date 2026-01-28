Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de enero

¡Una siesta de 19 horas! Lucía confiesa su récord durmiendo

¿Alguna vez se te ha pasado la hora con una siesta interminable? Seguro que no tanto como a esta concursante de La ruleta de la suerte.

¡Una siesta de 19 horas! Lucía confiesa su récord durmiendo

Publicidad

Lucía nos ha dejado sorprendidos al contar en La ruleta de la suerte su récord durmiendo.

La del atril amarillo ha confesado durante su presentación en el programa que le encanta dormir. Probablemente le pase como a muchos pero, ¿tanto tiempo seguido?

"Empecé echándome una siesta y..." ¡Nada más y nada menos que 19 horas durmiendo! ¿Tendrá esta concursante el Récord Guinness?

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Medida de regularización de inmigrantes.

Marita, inmigrante en situación irregular en España: "Fue una alegría cuando me enteré de la regularización"

Susanna Griso, sobre la salud de Juan Carlos I

Susanna Griso, sobre la salud del rey Juan Carlos: "Ha habido cierta preocupación en las últimas semanas"

Miedo en un pueblo de Soria.

Pánico en un pueblo de Soria: un hombre que se autodenomina 'profeta de Alá' obliga a cerrar un colegio durante dos días

Clara resuelve el Panel Final y gana casi 4.000 euros en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 28 de enero

Clara resuelve el Panel Final y gana casi 4.000 euros en La ruleta de la suerte

Polémica renovación de las vías.
Accidente ferroviario en Adamuz

Un catedrático desmiente a Óscar Puente: "Una auscultación previa podría haber detectado la soldadura defectuosa"

Jorge Fernández, realmente emocionado al escuchar este tema: "¡Qué ilusión me hace, es mi canción preferida!"
Mejores momentos | 28 de enero

Jorge Fernández, realmente emocionado al escuchar este tema: "¡Qué ilusión me hace, es mi canción preferida!"

La ruleta de la suerte le ha regalado un gran momento de felicidad a nuestro presentador.

cebo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la última hora de la borrasca Kristin que ha colapsado el país

La nueva borrasca mantiene en alerta por nieve, lluvia y fuertes vientos a prácticamente toda España. Una situación que ha creado el caos esta mañana en varias comunidades.

¡Una siesta de 19 horas! Lucía confiesa su récord durmiendo

¡Una siesta de 19 horas! Lucía confiesa su récord durmiendo

Pan de maíz y trigo con pipas de girasol

Pan de maíz y trigo con pipas de girasol, de Joseba Arguiñano: una bomba de sabor y salud

Tallarines con vieiras

Karlos Arguiñano: receta sabrosa y elegante de tallarines con vieiras

Publicidad