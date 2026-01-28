Mejores momentos | 28 de enero
¡Una siesta de 19 horas! Lucía confiesa su récord durmiendo
¿Alguna vez se te ha pasado la hora con una siesta interminable? Seguro que no tanto como a esta concursante de La ruleta de la suerte.
Lucía nos ha dejado sorprendidos al contar en La ruleta de la suerte su récord durmiendo.
La del atril amarillo ha confesado durante su presentación en el programa que le encanta dormir. Probablemente le pase como a muchos pero, ¿tanto tiempo seguido?
"Empecé echándome una siesta y..." ¡Nada más y nada menos que 19 horas durmiendo! ¿Tendrá esta concursante el Récord Guinness?
