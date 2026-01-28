Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la última hora de la borrasca Kristin que ha colapsado el país

Antena3
La nueva borrasca mantiene en alerta por nieve, lluvia y fuertes vientos a prácticamente toda España. Una situación que ha creado el caos esta mañana en varias comunidades.

La borrasca Kristin azota el país con fuerza. Todas las comunidades autónomas están en alerta por lluvias, vientos y nieve, salvo Navarra.

La situación es especialmente preocupante en las zonas del interior y el norte peninsular, donde varias carreteras han quedado cortadas o colapsadas y algunas personas se han quedado atrapadas por la nieve durante toda la mañana.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos todo sobre la nueva borrasca y los efectos que ha tenido en algunos puntos del país. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00!

