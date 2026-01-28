Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la última hora de la borrasca Kristin que ha colapsado el país

La borrasca Kristin azota el país con fuerza. Todas las comunidades autónomas están en alerta por lluvias, vientos y nieve, salvo Navarra.

La situación es especialmente preocupante en las zonas del interior y el norte peninsular, donde varias carreteras han quedado cortadas o colapsadas y algunas personas se han quedado atrapadas por la nieve durante toda la mañana.

