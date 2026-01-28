Publicidad
ARGUIÑANO
Pastel de espinacas de Arguiñano, fácil y ligero
Karlos Arguiñano presenta un pastel de espinacas sorprendentemente sencillo y saludable, ideal como plato único o acompañamiento, con ingredientes cotidianos y elaboración sin complicaciones.
Este pastel de espinacas destaca por su simplicidad: tras escaldar las espinacas, se trituran con huevos y nata para hornearse directamente en molde en baño maría hasta obtener una textura suave y compacta. Una vez templado, se acompaña con bechamel ligera y langostinos salteados, aportando un toque de mar al plato.
La receta aprovecha ingredientes accesibles y pasos directos para ofrecer una opción nutritiva para 4 personas, desde el escurrido de la verdura hasta el toque final con perejil fresco. Perfecto para quienes buscan comer verde sin renunciar a sabor ni presentación.