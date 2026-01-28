Bahar y Rengin sellan su amistad antes de la operación crítica

En el hospital, el conflicto da paso a la complicidad cuando Rengin recuerda a Bahar lo esencial que es para ella y para el cuidado de Parla. Tras un momento de humor, Bahar admite que lo malo entre ellas quedó atrás y la llama una de sus mejores amigas, emocionando profundamente a Rengin antes de entrar al quirófano.

La situación se intensifica con la llegada de Harun, que tranquiliza a Rengin sobre la intervención y le promete que cuidará de su mente y habla como amigo y médico. Este giro dramático refuerza tanto la tensión de la trama como la evolución de los personajes en esta fase crítica de la serie Renacer.