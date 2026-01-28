Jorge Fernández, realmente emocionado al escuchar este tema: "¡Qué ilusión me hace, es mi canción preferida!"

Llega el momento de la Prueba de Velocidad Musical en La ruleta de la suerte. Los concursantes están preparados para darlo todo y conseguir el panel.

Jorge Fernández, por su parte, no cabe en sí de felicidad al leer la pista del panel: "¡Qué ilusión me hace, es mi canción favorita de Airbag!"

Después, mientras la banda de La ruleta interpreta esta canción, hemos podido ver a Jorge Fernández realmente emocionado. ¡No te pierdas el vídeo!