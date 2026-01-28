Publicidad
Y ahora Sonsoles
Isabel Sartorius afronta una etapa clave de recuperación tras su ingreso en una residencia sanitaria
La que fue pareja del entonces príncipe Felipe se encuentra en un centro especializado de Madrid, donde sigue un tratamiento prolongado tras un año marcado por dificultades personales y de salud.
La información fue desvelada en Y ahora Sonsoles, donde se explicó que Isabel Sartorius atraviesa un proceso complicado a largo plazo que ha hecho necesario su ingreso en una residencia sanitaria especializada.
Según el entorno de Sartorius, la decisión llega después de intentar otras alternativas y responde a la necesidad de contar con atención continuada. La evolución es estable y está acompañada por familiares cercanos.