Isabel Sartorius afronta una etapa clave de recuperación tras su ingreso en una residencia sanitaria

La información fue desvelada en Y ahora Sonsoles, donde se explicó que Isabel Sartorius atraviesa un proceso complicado a largo plazo que ha hecho necesario su ingreso en una residencia sanitaria especializada.

Según el entorno de Sartorius, la decisión llega después de intentar otras alternativas y responde a la necesidad de contar con atención continuada. La evolución es estable y está acompañada por familiares cercanos.