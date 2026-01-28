Mejores momentos | 28 de enero
Clara resuelve el Panel Final y gana casi 4.000 euros en La ruleta de la suerte
¡Esta concursante sí que sabe dónde tomar algo! Con esta pista ha resuelto el Panel Final y se ha cubierto de gloria.
La concursante del atril azul ha venido a jugar y así lo ha demostrado durante todo el programa.
Clara ha usado todos los comodines que ha necesita al primer momento. ¡Nada de guardarlos para más adelante!
Y ha actuado muy bien porque todos estos pasos le han conducido a la Final de La ruleta de la suerte, donde ha ganado casi 4.000 eurazos.
