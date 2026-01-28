Clara resuelve el Panel Final y gana casi 4.000 euros en La ruleta de la suerte

La concursante del atril azul ha venido a jugar y así lo ha demostrado durante todo el programa.

Clara ha usado todos los comodines que ha necesita al primer momento. ¡Nada de guardarlos para más adelante!

Y ha actuado muy bien porque todos estos pasos le han conducido a la Final de La ruleta de la suerte, donde ha ganado casi 4.000 eurazos.