Pánico en un pueblo de Soria: un hombre que se autodenomina 'profeta de Alá' obliga a cerrar un colegio durante dos días

El temor se ha instalado en las calles de este pequeño municipio soriano de Navaleno. Padres y madres reconocen estar “muy asustados” y muchos prefieren no dar la cara por miedo a represalias. “Es un pueblo pequeño, nos conocemos todos y tenemos miedo a las consecuencias”, confiesan.

Durante dos días, ningún alumno acudió al colegio. La decisión se tomó tras un altercado protagonizado por este hombre, conocido en la localidad por su comportamiento violento y errático, y por proclamarse públicamente como “el elegido de Alá”.

Amenazas al director y una ‘lista negra’

Una madre de alumnos del centro asegura que el hombre amenazó directamente al director del colegio, al que dijo tener en una supuesta “lista negra”. Según su testimonio, insistía en que era un profeta y que había sido elegido por Alá. Los padres temen que pueda regresar al centro y agredir al profesorado o a alguno de los niños. El miedo es tal que muchos han optado por guardar silencio.

“Ha tenido encontronazos con medio pueblo”

Los conflictos no se limitan al colegio. Un vecino, propietario de un bar de Navaleno, relata a Espejo Público que también tuvo problemas con él. “Venía al bar, pedía café y tabaco y siempre decía que no llevaba la cartera. Ponía excusas. Hasta que un día le dije que no. A partir de ahí empezó contra mí”, explica.

Los vecinos aseguran que su comportamiento se ha vuelto cada vez más agresivo con el paso del tiempo.

Antecedentes violentos y siete agentes para reducirle

Según relatan los propios vecinos, el hombre ya ha protagonizado incidentes graves en centros de salud, donde habría llegado a agredir a médicos, destrozar mobiliario y enfrentarse incluso a agentes de la Guardia Civil. En uno de esos episodios, hasta siete guardias civiles intentaron reducirle sin éxito, según denuncian en el municipio.

Además, pesa sobre él una pulsera de control por una denuncia de violencia de género interpuesta por su mujer, aunque él lo niega y asegura que fue denunciado porque “le han lavado la cabeza”.

“Solo fui a por mis hijos”

Espejo Público ha hablado con el propio protagonista. Él niega cualquier intención violenta y asegura que únicamente acudió al colegio para recoger a sus hijos.

“Mis hijos estaban sufriendo en el colegio”, afirma. Sin embargo, insiste en su discurso mesiánico y advierte de supuestos acontecimientos futuros. “Soy un profeta de Alá. Vienen tiempos difíciles. Terremotos, muchas cosas…”, asegura.

Vuelta a clase… bajo vigilancia

El reportero de Espejo Público Miguel Ángel Silva ha confirmado que hoy se han retomado las clases, pero con una medida excepcional: la Guardia Civil permanece dentro del centro educativo para garantizar la seguridad de alumnos y profesores.

