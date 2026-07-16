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Caso Leire

El juez Pedraz interroga a la directora de la Guardia Civil y al DAO como investigados en el 'caso Leire'

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso les atribuye presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

Imagen de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su llegada a la Audiencia Nacional

El juez Pedraz interroga a la directora de la Guardia Civil y al DAO como investigados en el 'caso Leire' | EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire' interroga como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

Está previsto que González declare a partir de las 10:15 horas y después lo hará Manuel Llamas, en marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. En ambos casos, el juez les atribuye presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la UCO del Instituto Armado apuntase en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, que según el juez, habría coordinado la presunta trama.

En concreto, la UCO indicó que les constan varios encuentros presenciales entre ambas que tuvieron lugar los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025.

Tal y como señaló, "valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez, marcó como uno de sus objetivos al llevar a cabo investigaciones internas en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la UCO".

"Nunca, jamás" interfirió en las investigaciones de la UCO

Según los investigadores, se ha apreciado "cómo Leire Díez pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediante entrevistas personales con la directora de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que está última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

Tras conocerse el informe, González aseguró en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco ha presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

Durante su comparecencia, la directora de la Guardia Civil admitió varios encuentros con Leire Díez y llegó a reconocer que intercambió "unos cuantos mensajes de WhatsApp" durante su etapa como delegada del Gobierno de Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos.

González subrayó que mantuvo un encuentro con Díez en septiembre de 2024, si bien indicó que la exmilitante "en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil".

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