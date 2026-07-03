La Fiscalía cree que Mercedes González hizo una 'lista negra' de los agentes que investigaban al entorno de Sánchez

La directora de la Guardia Civil y su número dos no van a dimitir, a pesar de la gravedad de los delitos que el juez sospecha que han cometido. Hoy sabemos que en su escrito la Fiscalía Anticorrupción explica que ellos dos hicieron una 'lista negra' de sus propios compañeros: de los mandos de la UCO que investigan a Sánchez y a su entorno.

La cúpula de la Guardia Civil pidió un organigrama con los nombres y apellidos de los agentes de la unidad "que tenga relación directa con las investigaciones concernientes al Gobierno (esposa, hermano, Ábalos/Koldo, Cerdán)", apunta el documento.

Oficialmente, se trataba de una información reservada por las supuestas filtraciones de la UCO a la prensa. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ese era solo el pretexto para identificar a los responsables de esas investigaciones. Según su escrito, obtuvieron "datos que permitieron la identificación de todos los 'mandos' que intervinieran en los asuntos ligados al Gobierno y familiares del presidente del Gobierno". Y, además, que utilizaron esa información "como mecanismo de presión".

Utilizaron expedientes disciplinarios como "mecanismo de presión" a los agentes

En su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio, Mercedes González negaba estas acusaciones: "Nunca he perseguido a los míos porque son míos".

Los propios agentes incluidos en esa denominada 'lista negra' declararon que, en toda su carrera profesional, nunca habían sido objeto de una información reservada de estas características, hasta ahora.

"¿Soy una señora puesta aquí por Sánchez, no?, ¿para influir en investigaciones que ustedes dicen, no?", aseguraba de forma irónica la directora de la Guardia Civil ante los senadores. "No me dedico a ninguna cloaca ni conspiración", añadía tajante.

Pero para la Fiscalía resulta especialmente significativo que las pesquisas afectaran "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares", por lo que considera que existían indicios de una posible obstrucción a la Justicia.

Las contradicciones de Mercedes González

La Fiscalía también aprecia "contradicciones sucesivas" en sus explicaciones sobre la relación con Leire Díez, tras los continuos cambios de versión. "Yo nunca he tenido ninguna reunión con Leire Díez. Me he tomado dos cafés. Punto", negaba con rotundidad.

Para la Fiscalía "existió una relación personal y reiterada"

Sin embargo, el juez sostiene que existen pruebas de "al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea" y de que "existió una relación personal y reiterada".

Además, están los testimonios de varios guardias civiles declararon que el DAO les ordenó ponerse "de perfil" en las investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción.

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