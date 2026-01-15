La ministra Isabel Rodríguez responde a Antonio Banderas: "La política en la que yo creo es la que defiende los derechos humanos"

Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, ha analizado las nuevas medidas que ha anunciado el Gobierno que afectan al alquiler. La ministra analiza esta propuesta un día después de que la líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, haya dicho que se enteró de la reforma 10 minutos antes que el resto de españoles y que se quiere sentar a negociarla cuanto antes.

La ministra mantiene que trabaja "por quienes coinciden en defender el derecho de la vivienda y los que quieren construir un parque público de vivienda asequible, con las organizaciones sociales que defienden este derecho y quienes combaten el uso fraudulento de contratos de temporada".

"Necesitamos un parque público de vivienda asequible"

Este mismo jueves la titular de vivienda se reúne con la mesa con la que han trabajado hasta en 3 ocasiones. Una mesa que, señala, comparte su posición de que se necesita un parque público de vivienda asequible, intervenir el mercado y "evitar que la vivienda se convierta en un activo financiero para convertirse en un derecho".

Explica que el objetivo del Gobierno es el de continuar interviniendo el mercado del alquiler como han hecho con los apartamentos turísticos para bajar los precios y perseguir un fraude constatado. "Si hoy buscas una vivienda en San Sebastián, Málaga o Barcelona son viviendas con contratos de 12 meses o menos que imposibilitan un desarrollo vital en esos hogares. Esto se ha conformado con un acuerdo en el Parlamento. Queremos pisar el acelerador, que esto se convierta en ley y después se pueda seguir el trámite parlamentario".

Las medias que propone el Gobierno acaban con otro gran problema para quienes quieren alquilar un inmueble, aumentos del 30 y hasta del 50% en el precio. "Con esta medida estamos dando respuesta a quienes no pudieron firmar un contrato de 5 años y están atrapados en contratos temporales y también quienes están en la calle intentando encontrar un contrato de alquiler. Estamos abordando el alquiler en su conjunto".

"El parque público de vivienda de Campamento será la promoción más importante que jamás se ha hecho en España"

Anima a acudir al nuevo barrio de Campamento (Madrid), que define como la promoción pública de vivienda más importante que jamás se ha hecho en España. "Hemos desbloqueado un proyecto que estaba en el cajón desde hace 40 años, lo hemos activado, se han iniciado las obras y allí podrán vivir más de 25.000 personas a precios 100x100 asequibles en vivienda pública".

La respuesta de la ministra a Antonio Banderas ante su crítica a la política

El actor Antonio Banderas se mostraba muy crítico con el Gobierno en su entrevista, hace días, en el programa de 'El Hormiguero'. El artista afirmaba que no se siente representado por los políticos y añadía que la mayor oposición de Pedro Sánchez sería su Gobierno de hace 4 años. "Si les colocas en la bancada que ocupa el PP esa sería su mayor oposición". Entiende que se pueda cambiar de opinión pero "una cosa es cambiar de opinión y otra de principios", mantiene.

La ministra ha respondido a Banderas. Ha comenzado mostrando su "admiración por una figura tan universal" aunque no comparte su opinion. Asegura que la política en la que ella cree es la que defiende los derechos humanos y la que combate a los dirigentes que en estos momentos están sosteniendo que las agresiones sexuales sean un hecho con el que podamos conformarnos. Cree que merece la pena dar la batalla política desde las posiciones de izquierdas del respeto de derechos humanos de la paz y de las mujeres".

