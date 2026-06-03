¿Iría Almeida a Waterloo? El alcalde de Madrid no tiene dudas: "Es tiempo de ser serios"

Las últimas semanas de la política española están siendo frenéticas. Los últimos casos judiciales que rodean al PSOE y a Pedro Sánchez han hecho que los socios levanten el tono contra el Gobierno. Partidos como PNV y Junts reconocen que la legislatura está acabada y piden elecciones.

Eso ha abierto la puerta a que el PP vuelva a poner sobre la mesa una moción de censura. Ahora, los populares han ofrecido una moción instrumental, sin Vox en el Gobierno, para tumbar a Sánchez e inmediatamente convocar elecciones. Pero la respuesta de Junts ha sido exigir a Feijóo viajar hasta Waterloo para reunirse con Puigdemont y negociar ahí los términos de la moción, conscientes de que el PP nunca iba a aceptar.

Sobre todos estos temas ha hablado con Susanna Griso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha estado hoy en el plató de Espejo Público. El alcalde de Madrid, de profesión abogado del estado, considera un "bochorno" todo lo que está pasando en el PSOE. "Es impresentable que el Partido Socialista hable de lawfare cuando ha montado una cloaca para señalar, intimidar, acosar y comprar a cualquiera que se cruzara en sus intereses", ha esgrimido Almeida, quien cree que ahora más que nunca existe la "necesidad de que los españoles hablen lo antes posible".

"La situación de España exige compromiso y responsabilidad"

Con el Gobierno negando por activa y por pasiva que vaya a adelantar las elecciones, la única alternativa posible para que haya un adelanto electoral pasa por la moción de censura del PP, que, para sacarla adelante, depende de Junts y PNV. Feijóo ha tratado de acercar posturas presentando la opción de una moción instrumental sin Vox en el Gobierno que sea únicamente para convocar elecciones, pero la respuesta de Junts ha sido sarcástica. Les reta a ir a Waterloo antes de hablar de moción.

Martínez-Almeida, preguntado por si él iría a Waterloo, ha sido cristalino: "es momento de ser serios". El alcalde de Madrid cree que la situación actual de España exige compromiso y responsabilidad. "quienes se pongan del lado de la decencia, ya saben lo que tienen que hacer, quienes se pongan del lado de la corrupción, ya saben lo que tienen que hacer", ha explicado. "No nos distraemos con fuegos artificiales, cortinas de humo o intentos por parte de Junts", ha añadido el alcalde. Además, ha querido recordar lo que ha ocurrido con los dos últimos intermediarios del PSOE en Waterloo, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, ambos imputados por la justicia: "Los antecedentes de los visitantes de Waterloo no invitan al optimismo en el futuro procesal", ha sentenciado Almeida.

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