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Juicio a David Sánchez

Cuatro testigos y ocho agentes de la Guardia Civil, citados hoy en el juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del Presidente

El juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de las actividades de los conservatorios continúa hoy con las declaraciones de cuatro testigos y ocho agentes.

David Sánchez

Cuatro testigos y ocho agentes de la Guardia Civil, citados hoy en el juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del Presidente | Europa Press/Archivo

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Miriam Vázquez
Publicado:

Turno hoy para cuatro nuevos testigos y ocho agentes de la Guardia Civil en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en 2017 en la Diputación de Badajoz.

El calendario de este juicio está previsto hasta el próximo 9 de junio, día en el que concluirá con los informes finales. La sesión comienza este miércoles a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 14:00 horas. Si es necesario continuará por la tarde de 17:00 horas a 21:00 horas. Ya el jueves, 4 de junio, el juicio continuará con la declaración de los once acusados, en orden todavía por determinar.

Entre las declaraciones de la jornada previa destaca la de una de las aspirantes a la misma plaza que finalmente se asignó a David Sánchez. Cristina de Frutos, ha declarado que sintió que no había "igualdad de oportunidades" en el proceso, en cuya entrevista personal no le hicieron preguntas, pese a insistir, cuando en la resolución posterior se indicaba que el puesto sería para el hermano de Pedro Sánchez porque había contestado "muy bien" a las preguntas del tribunal.

La aspirante ha recordado que quien le invitó a presentarse le mandó un WhastApp pocos días antes de esta cita, "dos o tres no más" y le dijo que "ya sabía para quien era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez".

También testificó la jefa de Negociado de Control e Inspección de la Diputación de Badajoz, María Jesús Bernáldez Adame que dijo que no se recibió ninguna queja o denuncia, tampoco anónima, con respecto al quehacer profesional de David Sánchez, "nunca".

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