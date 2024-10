Inquilinos y propietarios, cara a cara, por la intervención del mercado de alquiler

El informe sobre vivienda del Banco de España bajo el mandato del nuevo Gobernador, José Luis Escrivá, exministro del ejecutivo de Sánchez justifica una hipotética "intervención pública" del mercado del alquiler y pone el acento en el sobreesfuerzo cada vez mayor de las familias. Una de las principales conclusiones de este informe sobre la vivienda en España es que casi el 40% de los hogares en alquiler dedican más de los deseado a pagar al renta mensual, lo que supone un sobreesfuerzo.

Según este informe elaborado por el Banco de España, este el déficit de vivienda se cifra en que faltarían 500.000 viviendas más en 2025 para que se equilibrara el parque inmobiliario en nuestro país. Una cifra que aunque es elevada es inferior a la anterior publicada hace seis meses donde se calculaba que faltaban 600.000 viviendas.

Cara a cara: inquilinos y propietarios

En "Espejo público" hablamos con Lola Gallego de la 'Plataforma de afectados por la hipoteca" y con Sergio Cardona de "Alquiler seguro". Para Lola Gallego "hay muchas personas que no pueden acceder al mercado de alquiler" un problema que es real y que en el informe del Banco de España se destaca especialmente el problema de los jóvenes para acceder a la vivienda añade Sergio Cardona.

Sobre la "huelga de inquilinos" la portavoz de la "Plataforma de afectados por la hipoteca" reconoce que "hay personas que ya están haciendo esta huelga" porque no pueden pagar el alquiler, el problema es que la vivienda se ha convertido en un bien para sacar beneficios por parte de los rentistas o los bancos explica Gallego que asegura que "la huelga de alquileres nos parece bien" porque muchos no podemos acceder a una casa.

Del otro lado, para la empresa Alquiler seguro "la huelga no es la solución". Sergio Cardona recuerda que si el Banco de España pide que haya más ofertas de viviendas "no vamos a conseguir que más gente ponga su casa en alquiler." Lo que tenemos que dar son garantías a los propietarios que ahora están en duda sobre lo que hacer con su vivienda e instar a las administraciones públicas a que construyan vivienda social. En España, añade Cardona, sólo hay un 2,5% de viviendas sociales mientras que en Europa hay más de un 9%. Si no hay vivienda social no se arreglará esta situación y los jóvenes no podrán acceder a un alquiler".

Una visión muy distante de la de la "Plataforma de afectados por la hipoteca" cuyo argumentario es que las viviendas vacías deben ponerse a disposición de quienes necesitan un alquiler. " hay que poner en uso social las viviendas vacías" explica Gallego. Una demanda a la que la Sergio Cardona responde que aunque es cierto que "hay gran número de viviendas vacías, muchas de ellas en zonas con baja demanda y otras hay que rehabilitarlas" por lo que no cree que esta sea la solución.

El PNV pide cambiar la Ley

El problema de la vivienda ha abierto discrepancias entre los socios de gobierno. En la sesión de control de al Gobierno de esta semana, Aitor Esteban del PNV ha pedido a Sánchez "hacer retoques a esta Ley porque hay que dar más seguridad jurídica a los propietarios y saquen las viviendas". Esteban habla de "agujeros" en la Ley de vivienda y recuerda al presidente que porque "los propietarios tienen miedo de alquilar" y que "la vulnerabilidad de los inquilinos hay que atenderla pero no puede ser el escudo social a consta de la economía del propietario". El portavoz del PNV además ha recordado en su intervención que el 97% de los inmuebles destinados a este fin son de pequeños arrendadores individuales, no de fondos buitre.